“Posso dire solo che…”: Napoli, la rivelazione del top spiazza tutti

Il Napoli continua a viaggiare verso il terzo Scudetto, ma attenzione alla rivelazione del top player che spiazza tutti: ecco le sue parole.

Un cammino segnato, nel nome di una stagione che sembra a dir poco da record. Il Napoli continua a marciare spedito verso il terzo e agognato Scudetto, mentre anche il percorso in Europa inizia a farsi goloso. Gli azzurri hanno pescato il Milan ai quarti di finale di Champions League, per un incrocio assolutamente alla portata di Luciano Spalletti e dei suoi ragazzi. Gli stessi che sognano un’impresa anche in coppa, visto il tabellone tutt’altro che proibitivo in caso di passaggio in semifinale.

“Per il calcio italiano è un segnale di riscossa importante e pure l’Inter avrà la sua chance contro il Benfica, mentre noi ci giocheremo con il Milan la semifinale”: parola di Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni de ‘La Repubblica’ ha presentato e commentato i sorteggi di coppa per il suo Napoli e per tutte le italiane. “Pure Juve, Roma e Fiorentina sono ancora in corsa nelle altre Coppe. Il nostro movimento sta rialzando la testa ed è un vanto per tutti: in Serie A ci sono squadre forti”.

Napoli, tutti pronti per la festa Scudetto? La rivelazione di Di Lorenzo è netta: “Posso dire solo che…”

Di qui, il capitano del Napoli si sposta su una eventuale festa Scudetto: “Vivo qui da 4 anni e ho imparato le regole della scaramanzia, oltre a conoscere la matematica – continua Giovanni Di Lorenzo, che poi aggiunge – Dobbiamo fare altri punti e non ci sono partite facili”.

Poi la rivelazione che spiazza i tifosi e strappa un sorriso a tutti: “Posso dire solo che stiamo facendo qualcosa di incredibile e che abbiamo l’opportunità di vincere il campionato. Un po’ ci ho pensato, al giorno dello scudetto – prosegue con qualche sorriso lo stesso Di Lorenzo – Ma non immagino cosa potrà accadere in città. Spingeremo al massimo, non vediamo l’ora di festeggiare”. Torino avvisato, quindi: il Napoli vuole chiudere quanto prima la pratica campionato.