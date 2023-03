“Prova di maturità”: mercato Napoli, Giuntoli si prepara all’affondo?

Il Napoli affronta domani il Torino in una gara insidiosa, che però può dare indicazioni a sorpresa anche per il futuro in chiave mercato.

Torna in campo domani alle 15.00, il Napoli di Luciano Spalletti, con una sfida sulla carta non da sottovalutare. La trasferta in casa del Torino può rivelarsi insidiosa, dato che i ragazzi in maglia azzurra si troveranno di fronte a una squadra in ottima forma. I granata di Ivan Juric sono una formazione molto ostica, con un giocatore temibile che peraltro è molto stimato da Cristiano Giuntoli.

Al momento, il Torino si trova in ottava posizione, a soli 8 punti dalla Conference League. Difficile pensare di raggiungere un piazzamento europeo, con la Juventus di mezzo, ma di recente il rendimento granata è migliorato molto. La squadra piemontese ha vinto le ultime due partite e tenuto testa ai bianconeri il 28 febbraio, il Torino non perde tra le mura amiche dal 15 febbraio contro lo Spezia.

Tutti dettagli che rendono bene l’idea di una squadra che può riservare sorprese poco gradite al Napoli. All’andata al Maradona gli azzurri ebbero vita relativamente facile, andando in vantaggio per 3-0 e poi chiudendo sul 3-1 il match. Ma all’epoca il Torino era ancora in una fase di stagione più delicata, e ora le cose potrebbero essere diverse. Spalletti si affiderà ovviamente al solito Osimhen, a cui Juric intende contrapporre Schuurs, uno dei migliori difensori del campionato.

Napoli-Torino nel segno di Schuurs, l’anti-Osimhen

Il 23enne olandese, arrivato la scorsa estate dall’Ajax per 9 milioni di euro come erede di Bremer, ha sorpreso tutti in questa stagione. Perr Schuurs ha già disputato 20 partite in Serie A, trovando il posto da titolare fisso nella difesa granata proprio dopo l’andata col Napoli. E oggi è ritenuto tra i migliori centrali del campionato, per cui confrontarsi con Osimhen sarebbe una vera e propria “prova di maturità”, come l’ha definita ‘Tuttosport’.

All’andata, Schuurs giocò solo gli ultimi 5 minuti della partita, mentre il centravanti nigeriano la saltò del tutto per infortunio, per cui quello di domani sarà il primo confronto tra i due giocatori. Seguono con attenzione i tifosi del Torino, ma anche Cristiano Giuntoli, di cui il difensore olandese è un vecchio pallino. In vista di un possibile rinforzo estivo nella retroguardia, il ds partenopeo valuterà bene la prestazione del torinese.