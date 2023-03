😱 “Vincerà il Pallone d’oro!”: Napoli, ora i tifosi sono davvero senza parole

Una stagione importante per il Napoli, con diversi campioni che stanno dimostrando grandi qualità . Tra uno di questi si nasconde il ‘Pallone d’oro’?

Il Napoli si gode un primo posto in classifica, la possibilità di giocarsi i quarti di finale di Champions League ed in generale una stagione che sta portando grandi soddisfazioni. La squadra azzurra ha ovviamente bisogno di mantenere i nervi saldi, ci sono ancora tante partite da giocare e niente è già scritto. I ragazzi di Luciano Spalletti, al momento, non hanno vinto nulla e l’allenatore sa benissimo che basta poco per perdere l’orientamento. Ecco perchè servirà fare un grande lavoro soprattutto sotto il punto di vista mentale, tenendo il gruppo ben saldo e facendo affidamento su quei giocatori leader in campo.

Certo, in pochi si sarebbero aspettati l’impatto avuto da alcuni degli azzurri arrivati la scorsa estate. La Serie A è un campionato complesso, eppure c’è chi come Kvicha Kvaratskhelia è stato in grado di imporsi fin da subito all’interno del campionato italiano. Un giocatore dalle qualità importanti, messe subito al servizio della squadra e che hanno incantato anche i tifosi napoletani. Il georgiano è diventato in breve tempo un elemento centrale all’interno dello scacchiere di Spalletti.

Napoli, Kvara ed il ‘Pallone d’oro’: c’è speranza? L’ammissione…

Insomma, le qualità del numero 77 azzurro sono davvero importanti e sotto gli occhi di tutti. Messe, poi, in siete a quelle di un altro giocatore importante come Victor Osimhen, lasciano ancor più intendere quanto il Napoli possa davvero sperare di poter raggiungere traguardi importanti al termine della stagione. I due giocatori, infatti, hanno costruito un’alchimia importante che ha portato a tanti gol e tante soddisfazioni in campo.

Che Kvaratskhelia sia destinato anche a vincere un premio importante come il ‘Pallone d’oro’? Ne è sicuro Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia e della nazionale georgiana, che ai microfoni di ‘Marca’ ha parlato proprio del giocatore del Napoli. “Kvara è amico mio da quando eravamo piccoli, siamo sempre stati insieme”, ha detto Giorgi.

“E’ un fanatico del calcio, vive di calcio e per il calcio. E’ una persona fantastica e un ragazzo molto calmo. Se mantiene questo livello – ha ancora detto il portiere del Valencia – sono sicuro che potrà vincere il Pallone d’Oro“, ha ancora ammesso l’amico di Kvicha. Parole che ovviamente fanno tremare le gambe ai tifosi del Napoli che sperano di poter vedere questo momento con Kvaratskhelia vestito d’azzurro.