😱 “Inizio a preoccuparmi…”: Napoli, il messaggio dopo Inter-Juventus

Un tweet pungente quello del giornalista dopo Inter-Juventus. Una provocazione che non lascia spazio ad interpretazioni.

Inter-Juventus sta generando una serie di polemiche.

La partita è stata vinta dalla Juventus con il risultato di 0-1. Una vittoria importantissima per la Juventus che può così rimanere attaccata alla corsa per i posti in Europa. A soli 4 punti dall’Atalanta, la Juventus ha recuperato molti punti da quando ha ricevuto la penalizzazione di 15 punti. Reduce dalla qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Juve continua la striscia positiva.

L’Inter, invece, con questa sconfitta si mette in una posizione rischiosa. Perdere con la Juventus ha lasciato i nerazzurri a 50 punti, perfettamente in mezzo a Lazio e Milan. Una lotta Champions League apertissima con la Roma e l’Atalanta a soli 3 punti di distanza, e con la Juve che non molla.

La vittoria della Juventus è arrivata grazie ad un gol di Filip Kostic. Su un contropiede portato avanti da Rabiot, il francese ha servito sulla sinistra l’esterno croato che ha insaccato la palla alle spalle di Onana. Decisivo l’errore di posizione dei difensori e del portiere, che hanno lasciato a Kostic un corridoio per prendere la mira e calciare. Il suo colpo da biliardo rasoterra finisce alla sinistra del portiere.

Inter-Juventus, le polemiche sul gol di Rabiot

Il gol, tuttavia, ha generato molte polemiche.

Il contropiede juventino sarebbe viziato da un tocco di mano di Rabiot, che sembra sfiorare la sfera con il braccio sinistro prima di servire Kostic in profondità. Il Var ha impiegato ben 5 minuti, un’attesa lunghissima, prima di confermare la decisione dell’arbitro Chiffi di convalidare il gol. Sembra che la decisione, tuttavia, sia influenzata dall’assenza di immagini che chiariscano al 100% il tocco di Rabiot.

Polemiche che sono esplose sui social, tra i tifosi nerazzurri e non. Non solo tifosi interisti hanno polemizzato e ironizzato sul gol assegnato alla Juventus. Enrico Varriale ha ironizzato su Twitter, e anche Carlo Alvino, che con un tweet sarcastico ha chiesto se nelle aule dei tribunali si convalidano o annullano le sentenze con il Var. Una provocazione diretta quella del giornalista napoletano, che non si è trattenuto in merito alla decisione arbitrale.