“Meglio di Eto’o!”: Napoli, l’ultimo gol di Osimhen sblocca un altro record

Il Napoli ottiene la vittoria anche contro il Torino e ancora una volta Victor Osimhen si conferma una certezza: supera anche se stesso.

Il Napoli vince anche contro il Torino, calando un sonoro poker. E ancora una volta Victor Osimhen si conferma una certezza. L’attaccante, non è più ormai una novità, mette in difficoltà qualsiasi difesa. Anche quella granata di Ivan Juric. Nuovo record per lui.

Il Napoli deve la vittoria a Victor Osimhen, autore di una doppietta che fa sognare i tifosi azzurri, a Kvicha Kvaratskhelia e a Tanguy Ndombélé.

Per l’attaccante, voluto dai big club europei, ogni giornata in Serie A ormai equivale a una nuova gioia. Il capocannoniere del campionato italiano di massima serie ha eguagliato il primato africano firmato finora da Samuel Eto’o e non solo. Le due doppiette di testa riportano alla memoria un altro campione. Ecco chi.

Napoli, Victor Osimhen che giocatore! L’attaccante azzurro colleziona record

“Nel corso di Torino-Napoli è arrivato il 21esimo gol stagionale in Serie A di Victor Osimhen. L’attaccante così eguaglia il primato africano in una sola stagione (appartenente a Samuel Eto’o, Inter 2010-11). E adesso, a 45 gol totali in Serie A, è a una sola rete dal record africano. Ora detenuto da George Weah (con 46 gol)”, ha voluto sottolineare il giornalista Giuseppe Pastore tramite il suo profilo ‘Twitter’ per elogiare quanto compiuto.

Ma non è finita qui. Perché, sempre tramite ‘Twitter’, ‘OptaPaolo’ ha fatto sapere che: “Victor Osimhen è il primo giocatore a realizzare due doppiette di testa in una singola stagione di Serie A. Non succedeva da Alberto Gilardino nel corso della stagione 2009/10. Aereo”. I tifosi e Luciano Spalletti, oltre a tutto il club, non possono che essere felici di quanto in questa stagione si sta conquistando. Individualmente e collettivamente.