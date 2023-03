Napoli-Eintracht, può accadere di nuovo: la notizia getta nel panico

L’avventura del Napoli in Champions League ha i contorni del sogno. Quello che sta succedendo è a dir poco incredibile.

Se in campionato le cose sembrano ormai delineate il cammino del Napoli in Champions League potrebbe diventare a dir poco storico. Gli azzurri hanno già ottenuto il miglior risultato di sempre nella massima competizione europea, ma ora il cammino verso la finale di Instanbul non appare cosi complicato. Prima il Milan e poi la vincente tra Benfica ed Inter mentre tutte le big sono praticamente costrette a scontrarsi nella parte bassa del tabellone. Una situazione che i tifosi potevano solo sognare a inizio stagione.

La capolista della Serie A ha numeri incredibili sia in Italia che in Europa e nello specifico la squadra partenopea ha impressionato per i suoi numeri in Champions. Il Napoli ha dominato un girone con club ostici e storicamente importanti come Ajax e Liverpool e gli Ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte hanno rappresentato un’autentica formalità.

Gli azzurri hanno dominato sia andata che ritorno contro i tedeschi, ma la sfida del Maradona è stata caratterizzata da spiacevoli episodi extra calcistici. In settimana infatti hanno fatto il giro del mondo le foto ed i video degli ultras tedeschi intenti a rovinare la festa a Napoli, pronti a distruggere tutto e gettare la città nel caos. Immagini spiacevoli per il mondo del calcio e che hanno generato grande rabbia in città. La situazione potrebbe però incredibilmente ripetersi nelle prossime ore.

Napoli, i tifosi dell’Eintracht potrebbero arrivare a Torino

Dopo aver messo a ferro e fuoco la città di Napoli ora i tifosi dell’Eintracht potrebbero radunarsi a Torino, in occasione quest’oggi della sfida tra Torino e Napoli. A lanciare l’allarme sono i colleghi di Tuttosport, affermando tra l’altro che la polizia è in chiara allerta. Non si esclude infatti che gli ultras azzurri e gli ultras dell’Eintracht possano scontrarsi nel capoluogo piemontese, in una sorta di nuovo scontro extra calcistico.

Ovviamente tutti si augurano che questo sia solo un rumors ma dopo le polemiche e il caos di Napoli a Torino si vuole evitare ogni rischio. Il Napoli invece scenderà in campo contro il Torino e preparerà al meglio la sfida contro il club di Ivan Juric.