😱 “Non datemi per pazzo…”: Napoli, la sentenza in diretta dopo il poker al Torino

La sentenza è arrivata in diretta dopo la vittoria del Napoli di Spalletti sul campo del Torino di Juric: ha spiazzato tutti!

Una vittoria rotonda, netta. Il Napoli stupisce ancora, ed anche dopo l’esito delle urne di Nyon è arrivata una vittoria che conferma quanto la squadra di Luciano Spalletti sia ben focalizzata sul campionato, senza distrazioni. Nemmeno il sorteggio per i quarti di Champions League è riuscito a distrarre gli azzurri da quello che è l’impegno nell’immediato: nemmeno la certezza di un primo posto saldamente nella proprie mani ha fatto vacillare le sicurezza di una squadra che continua a strabiliare tutti. Il 4-0 messo a segno allo Stadio Olimpico di Torino è stato importante ed ha posto ancora una volta l’accento sulla determinazione di alcuni giocatori che si stanno rivelando sempre di più veri e propri trascinatori.

Victor Osimhen ha messo a segno una doppietta, due gol di testa ed ancora una volta il nigeriano ha preso per mano la squadra su un campo difficile come quello della squadra di Ivan Juric. Poi l’assist ed il gol dal dischetto di Kvicha Kvaratskhelia, altro giocatore sempre più importante per gli equilibri tattici degli azzurri. A completare il quadro la rete di Ndombele, giocatore che col passare delle settimane è cresciuto sempre di più. Il Napoli non vuole fermarsi, anche se adesso ci penserà la sosta a dare la possibilità a molti azzurri (salvo quelli convocati nelle rispettive nazionali) di prendere un po’ di fiato.

Napoli, Cesarano si sbilancia: cosi spiazza tutti in diretta

Si parla di questo Napoli in lungo ed in largo. Sembra quasi difficile commentare una squadra che segna cosi tanto, vince anche su campi complessi contro squadra tutt’altro che semplici da affrontare (il Torino arrivava da due vittorie consecutive). Ed è cosi che si spendono anche commenti particolari, che possono anche spiazzare i tifosi. Come nel caso di Rino Cesarano, giornalista e storica firma del ‘Corriere dello Sport’, che ai microfoni di ‘Canale 21’ ha commentato proprio la vittoria sul Torino.

“Sto per dirvi qualcosa ma non datemi per pazzo, questa squadra è più armonica, più affamata, più dominante di quella di Maradona”, ha detto Cesarano in diretta. Dichiarazioni importanti, che sottolineano anche il lavoro fatto dall’allenatore all’ombra del Vesuvio, scomodando un paragone molto particolare. “Dopo il 4-0 questa squadra aggrediva ancora il Torino fino al novantesimo. Più vince e più ha fame di vincere”, ha ancora detto Cesarano.