“Situazione preoccupante”: Napoli, l’annuncio in diretta preoccupa i tifosi

Il Napoli affronterà quest’oggi il Torino di Ivan Juric. Il club azzurro non pensa solo al campionato, ma anche alla Champions League.

Il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo nella giornata odierna all’Olimpico di Torino contro i granata di Ivan Juric. Il tecnico granata ha una tradizione decisamente sfavorevole nei confronti contro Spalletti e spera di invertire questo brutto trend. Il club azzurro, dal canto suo, vuole chiudere il più presto possibile il discorso scudetto.

Il club partenopeo è impegnato in campionato e nei Quarti di finale di Champions League dove affronteranno in un tanto atteso derby il Milan di Stefano Pioli. I campioni d’Italia in carica sono in un momento di estrema difficoltà e arrivano alla sosta senza nessuna vittoria nel mese di Marzo. La situazione è allarmante soprattutto visto un mese di Aprile durissimo.

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha perso contro l’Udinese e la situazione in vista della Champions è davvero difficile. Ora ci sarà la sosta ed i tifosi sperano che la squadra trovi gli stimoli che lo scorso anno portarono alla vittoria dello scudetto. Nel post partita di Udinese-Milan il giornalista Condò è intervenuto a Sky Sport ed ha commentato le difficoltà della formazione rossonera, parole che lasciano pochi dubbi.

Milan-Napoli, Condò netto sui rossoneri

Il giornalista ha commentato la situazione del club di Pioli, soprattutto in vista del doppio confronto con il Napoli. Ecco le sue parole nello specifico: “E’ una situazione molto preoccupante, davvero molto preoccupante. Questi risultati tolgono al Milan la gioia di giocarsi i Quarti di finale di Champions League. Il tentativo di azzerare i problemi dietro ha portato ad un serio problema in attacco e senza Giroud questa squadra non fa gol”.

Poi un giudizio duro anche su Zlatan Ibrahimovic. Il quarantunenne attaccante svedese ha trovato il record segnando su rigore ed è diventato il calciatore più anziano a segnare in Serie A. Il giudizio di Condò non lascia però scampo ed afferma: “Ibra ha segnato un gol per la storia, ma come prestazione ha fatto davvero molto poco”.