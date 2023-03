👀 Napoli in allerta, Spalletti corre un duplice grosso rischio

Il Napoli giocherà quest’oggi contro il Torino di Ivan Juirc, ma Luciano Spalletti per questa corre un duplice rischio molto importante.

Dopo aver battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner anche nel match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, il Napoli si è qualificato per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club.Â

I prossimi sfidanti ‘europei’ della squadra guidata da Luciano Spalletti sarà proprio un team italiano, ovvero il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, in attesa della doppia sfida contro i rossoneri in Champions League, il Napoli è atteso da una gara molto importante in campionato contro il Torino di Ivan Juric.

Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 15.00 per sfidare il team piemontese, il quale sta attraversando un ottimo momento. Il Torino, infatti, arriva alla gara contro il Napoli dalle vittorie realizzate contro il Bologna di Thiago Motta ed il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni. Proprio per la sfida contro i granata, Luciano Spalletti corre un duplice rischio.Â

Napoli, Luciano Spalletti corre un doppio rischio contro il Torino: Kim Min-Jae e Victor Osimhen sono diffidati

Tra le fila del Napoli ci sono due diffidati di spicco: Kim Min-Jae e Victor Osimhen. Questi due giocatori, di fatto, rischiano di saltare il big match di campionato del prossimo 2 aprile contro il Milan di Stefano Pioli se fossero ammoniti quest’oggi contro il Torino. Nonostante questo duplice rischio, Luciano Spalletti ha tutta l’intenzione di far giocare dal primo minuto sia il difensore centrale che il centravanti nigeriano.

Il tecnico toscano, infatti, vuole continuare nella mentalità che ha portato ai grandissimi risultati di quest’anno, ovvero quella di pensare realmente partita per partita. Il Napoli, se dovesse battere quest’oggi il Torino di Ivan Juric, metterebbe di fatto un altro grosso mattone per la vittoria finale del campionato italiano, visto anche i derby che si giocheranno in serata:Â