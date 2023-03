Napoli-scudetto, Spalletti ne è sicuro: il gesto del tecnico spiazza tutti

Lo scudetto del Napoli è sempre più vicino. Il club partenopeo ha un netto vantaggio sulle principali inseguitrici in Serie A.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è stata finora a dir poco straordinaria. Il club azzurro, partito sesto nelle griglie scudetto di inizio anno, è invece nettamente primo e conserva un grande vantaggio sulle avversarie, apparse tutte in grossa difficoltà. Manca al momento la matematica ma in città c’è la consapevolezza che lo scudetto è ormai solo questione di tempo, un titolo che manca in città da ben 33 anni.

Dopo il sorteggio di Champions League il club partenopeo può sognare in grande anche in Europa ed ora i tifosi non possono porsi limiti. Il club azzurro affronterà ai Quarti di finale il Milan in un derby italiano molto interessante ed anche la strada verso la finale non è insormontabile visto lo scontro eventuale in semi contro la vincente tra Benfica e Inter. Un calendario non impossibile con tutte le big impegnate dall’altro lato del tabellone.

Nonostante un vantaggio abbastanza evidente su tutte le avversarie Spalletti sembra non volere ragioni ed ha un vantaggio abbastanza netto su tutte le principali avversarie. Il tecnico sta schierando sempre la miglior formazione possibile e non vuole sentire ragioni, con un turnover che per adesso è rinviato verso il futuro.

Napoli, la scelta di Spalletti è chiara

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport il piano di Luciano Spalletti è ben chiaro. Il tecnico sfugge ai calcoli e vuole eliminare qualsiasi piccolo pericolo. Diciotto punti sono un netto vantaggio, ma il tecnico non ha intenzione di croggiolarsi sugli allori e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il quotidiano sottolinea però che con l’arrivo della sosta al ritorno le cose potrebbero cambiare eccome. Complice un sorteggio favorevole il tecnico non può assolutamente dimenticare la Champions League e l’opzione europea è al momento più intrigante che mai. Napoli, questa stagione già entrata ormai nella storia, può diventare addirittura Leggendaria.