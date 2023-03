Torino-Napoli, ancora vergogna allo Stadio Olimpico: c’è stata la reazione azzurra!

Un gesto vergognoso da parte dei tifosi del Napoli a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida col Napoli di Spalletti.

Si sta giocando in questi minuti Torino-Napoli, match importante per entrambe le squadre. Gli azzurri chiaramente vogliono dimostrare ancora una volta di avere la mente saldamente concentrata su quanto accade in campionato, senza distrazioni dalla Champions. Si, perchè il sorteggio tenutosi venerdì ha detto Milan per la squadra di Luciano Spalletti, evitando cosi altri colossi come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. C’è, ad ogni modo, grande rispetto per la compagine rossonera che, di contro, ha mostrato grande sicurezza dopo il sorteggio: anche da parte loro grande rispetto ma consapevolezza che partite di questo tipo sono particolare. Non si può tenere particolarmente in considerazione quanto costruito in campionato, ad esempio, dove il Napoli ad oggi ha ben 20 punti di vantaggio sui Campioni d’Italia in carica.

Insomma, manca ancora tanto tempo alla partita contro il Milan. Oggi c’è il Torino che sfida il Napoli, squadra tutt’altro che semplice da affrontare. Spalletti ha scelto la miglior formazione possibile per sfidare i ragazzi di Ivan Juric, di fatto confermando tutti i titolarissimi. Un clima caldissimo nella città granata, aspetto confermato anche da un elemento che sta facendo anche il giro del web in questi minuti.

Torino-Napoli, soliti cori vergognosi contro i napoletani: c’è la risposta…

Poco prima del match, infatti, la tifoseria torinese si è resa protagonista della solita vergogna che ormai in quasi ogni stadio d’Italia si assiste: cosi beceri contro i tifosi napoletani, a cominciare dal classico ‘Vesuvio lavali col fuoco‘. Cosi discriminatori che sono stati però arginati, in questo caso, proprio dai tifosi partenopei. La maggior parte di questi cori, infatti, veniva dalla Curva Maratona, l’unica occupata totalmente da tifosi di casa.

Il resto dello stadio, invece, è occupato anche da tantissimi napoletani e sono stati proprio loro, con una bordata di fischi, a coprire i vergognosi cori arrivati dai tifosi. Un segnale di grande forza da parte della tifoseria azzurra, arrivata stavolta anche dagli spalti. Da capire se ci sarà risposta anche sul campo da parte dei giocatori.