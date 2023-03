“Godiamocelo fino a giugno”: Napoli-Osimhen, tifosi gelati

Napoli, quale futuro per Victor Osimhen? L’annuncio di questo lunedì sera gela tutti i tifosi azzurri: ecco svelato tutto.

Una stagione da record, senza se e senza ma. Victor Osimhen è diventato il leader tecnico ed emotivo di un Napoli che sta stracciando la concorrenza in Serie A ed in Champions League. Il nigeriano punta dritto alla Scarpa d’Oro, mentre intanto è pronto a festeggiare il titolo di campione di Italia e a blindare quello di capocannoniere del nostro campionato. Il tutto con la voracità e la fame di chi vuole presto consacrarsi come un top player assoluto.

E i presupposti, ad oggi, ci sono a dir poco tutti. Con Luciano Spalletti in panchina, l’ex bomber di Wolgfsburg e Lille sta raggiungendo picchi mai visti prima. Non solo per numeri, ma anche per il livello di gioco che sta esprimendo. In questo preciso momento della sua carriera, Osimhen è un attaccante comparabile già ai più grandi d’Europa. Nonché uno dei prospetti più interessanti per i top club del futuro, che hanno i loro modelli di aspirazione in Haaland e Mbappé.

Futuro Osimhen, l’annuncio gela tutti i tifosi del Napoli: ecco svelato tutto

Per questo motivo il Napoli sa bene di poter trattenere a fatica uno come Victor Osimhen, soprattutto adesso che in estate arriverà mezza Europa a proporgli ingaggi e cifre fuori budget per gli azzurri. “Godiamocelo fino a giugno, poi vedremo…”: è l’annuncio che l’esperto di mercato Ciro Venerato fa ai microfoni di ‘Tele A’, tratteggiando il futuro dell’attaccante nigeriano.

“Ormai il Napoli ha dimostrato che tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Ovviamente io spero che Victor possa restare, ma bisogna essere onesti. A giugno ci sarà anche un valzer di punte a livello mondiale, coinvolgendo per primo Mbappé. E club come Chelsea, Manchester United e non solo cercano calciatori con le caratteristiche di Osimhen“. Parole, queste di Venerato, che gelano i tifosi azzurri. Sarà davvero inevitabile l’addio con l’ex Lille o De Laurentiis riuscirà a pescare un jolly a sorpresa per la sua permanenza?