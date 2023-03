😮 Insigne, l’ultim’ora spiazza i napoletani: pronto l’addio al Toronto

Insigne ha già nostalgia di casa? Sembrerebbe essere così, con l’ex capitano del Napoli pronto a un clamoroso ritorno nel calcio europeo.

La vita lontano dal Napoli non è sempre semplice, specialmente ora che la squadra partenopea sta vivendo una stagione eccezionale. I ragazzi di Spalletti competono ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, e chi ha lasciato la squadra in estate non può che rimpiangere di averlo fatto. Specialmente quando le nuove esperienze in campo non si rivelano particolarmente felici.

Un ex azzurro sarebbe infatti pronto al ritorno in Europa, secondo quanto riferito da alcune fonti giornalistiche. Basta dare un’occhiata alle statistiche stagionali per rendersi conto che i giocatori che hanno lasciato Castel Volturno solo pochi mesi fa non stanno vivendo esperienze proprio soddisfacenti. Koulibaly, per esempio, sta giocando titolare nel Chelsea, ma il rendimento dei Blues è molto deludente: solo decimi in Premier League.

Non va meglio a Fabian Ruiz, che al PSG è solo il quarto centrocampista più impiegato da Galtier (la prima riserva, in pratica) e sta faticando a lasciare il segno. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, invece, il finale dell’ultima MLS col Toronto è stato molto positivo (6 gol e 2 assist in 12 presenze). Ma nella nuova annata, iniziata a fine febbraio, è sceso in campo solo una volta prima di infortunarsi, e non sembra trovarsi affatto bene.

Insigne torna in Europa: la clamorosa indiscrezione

Proprio l’ala sinistra di Frattamaggiore sembrerebbe intenzionata a fare dietrofront e lasciare il Canada per fare ritorno nel Vecchio Continente, anche se non al Napoli. A rivelarlo è il quotidiano turco ‘Aksam’, secondo cui l’ex capitano partenopeo avrebbe ricevuto una chiamata da un vecchio amico, Dries Mertens.

Il belga sta vivendo una stagione da protagonista al Galatasaray (6 gol e 3 assist in 22 partite) e avrebbe chiesto a Insigne di raggiungerlo. La formazione di Istanbul guida la classifica, e l’anno prossimo punta a giocare in Champions League con una rosa di tutto rispetto, densa di ex della Serie A. Muslera, Torreira, Zaniolo, Icardi e altri ancora: Insigne troverebbe una squadra molto competitiva, e per questo valuterebbe anche di ridursi l’ingaggio.