😮 Napoli, il gesto di Kim che ha lasciato tutti a bocca aperta

Un gesto che ha lasciato tutti senza parole quello di Kim Min-Jae, il tutto durante la partita giocata dal Napoli contro il Torino allo Stadio Olimpico.

Il Napoli vince, sorprende, fa la storia di un’annata che potrebbe rivelarsi davvero straordinaria. Lo Scudetto si avvicina settimana dopo settimana, anche perchè le potenziali avversarie non riescono a tenere il passo. Si, soltanto potenziali per la verità è che la squadra di Spalletti fino a questo momento è come se non avesse mai avuto rivali. Il Milan ha perso terreno, stesso dicasi dell’Inter e soltanto la Lazio è riuscita a portare a casa i tre punti in un derby molto particolare (da 11 anni i biancocelesti non vincevano andata e ritorno).

La stessa squadra, quella di Maurizio Sarri, che può vantare anche il fatto di essere una delle poche ha battuto il Napoli, insieme ad Inter, Cremonese in Coppa Italia e Liverpool in Champions League. Quattro macchie talmente piccole che i tifosi quasi non le ricordano: troppo bello il Napoli di Spalletti, troppo implacabile la manovra azzurra e soprattutto troppa fame da parte di alcuni giocatori.

Victor Osimhen è davvero implacabile. Ieri una doppietta, due gol di testa e la sensazione che il nigeriano possa davvero sbucare da ogni parte del campo per infilare gli avversari. Sempre con la stessa forza, sempre con la stessa pericolosità: Osimhen è davvero il trascinatore di un Napoli che non ha alcuna voglia di fermarsi.

Napoli, il gesto di Kim: ha dato un’immagine di questo Napoli

Ci sono anche altri giocatori che senza segnare gol riescono comunque ad essere decisivi per le economie di gioco della squadra azzurra. Prendiamo ad esempio Kim Min-Jae, giocatore per molto sconosciuto quando è arrivato a Napoli. Il coreano, però, si è fatto conoscere in pochissimo tempo, riuscendo a conquistare i tifosi ma soprattutto a mostrare delle doti molto importanti, tali addirittura da far dimenticare uno che ha catturato l’attenzione di mezza Europa con la maglia azzurra come Kalidou Koulibaly.

C’è un gesto che ieri ha visto protagonista Kim e che rende l’idea di quanto questo Napoli stia lavorando di squadra e sacrificio. Il difensore, ad un certo punto della partita, ha perso palla sulle trequarti, andando poi a fare pressing su due avversari per andare a recuperarla. Una determinazione decisiva per il difensore. E’ riuscito a mostrarsi per il suo carattere da leader, dando anche una fotografia chiara di tutta la squadra.