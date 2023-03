Napoli, Scudetto sempre più vicino: quando può scattare la festa? Lo scenario

Il Napoli gongola dopo la vittoria ottenuta contro il Torino. Il sogno scudetto si avvicina: ecco quando potrebbe scattare la festa in città.

L’ennesima prestazione top, nell’ambito di una stazione da incorniciare. Risveglio dolce in casa Napoli oggi, dopo la rotonda vittoria ottenuta ai danni del Torino. A far esultare gli azzurri ci hanno pensato Victor Osimhen (autore di una doppietta), Khvicha Kvaratskhelia e Tanguy Ndombele al primo centro in campionato. Un successo di fondamentale importanza, che consente ai partenopei di fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia e mandare, una volta di più, in estasi la piazza.

Nessuno, ad inizio stagione, si aspettava un rendimento simile da parte del gruppo guidato da Luciano Spalletti. La partenza di Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz aveva gettato nello sconforto buona parte della tifoseria poco convinta dell’effettiva competitività della nuova rosa allestita dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Dubbi che sono stati fugati nel giro di poche settimane. La squadra, infatti, ha dato dimostrazione di essere più forte rispetto al passato e di poter competere per qualcosa di grande.

Merito del lavoro fatto in campo dal mister originario di Certaldo ma anche del contributo offerto in campo dai nuovi arrivati. Kvaratskhelia, alla sua prima esperienza in un campionato europeo di alto livello, ha dato dimostrazione di possedere tutti i crismi del fuoriclasse attirando le attenzioni di molti top club stranieri. Stupisce, in senso positivo, anche la crescita esponenziale di alcuni giocatori già presenti nella rosa della scorsa estate, primo tra tutti Stanislav Lobotoka. La squadra, nel rettangolo di gioco, si muove all’unisono e ormai il tricolore è ad un passo.

Napoli, si avvicina la festa scudetto

Ormai è soltanto una questione di giorni. La festa in città, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe prendere il via il 30 aprile (trasferta a Salerno) nel caso in cui il Napoli dovesse mantenere il vantaggio attuale di 19 punti. Se, invece, gli azzurri allungassero ulteriormente portandosi a +22, allora la matematica potrebbe scattare già il 23 aprile. Una data tutt’altro che banale.

In quel giorno, infatti, i partenopei faranno visita Juventus che ha ormai iniziato a credere nella possibilità di conquistare un piazzamento in zona Champions. Spalletti, dal canto suo, si prepara a vivere una sosta (dovuta agli impegni delle Nazionali) in totale relax in attesa di chiudere la pratica scudetto e rendere la stagione ancora più memorabile.