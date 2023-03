“Solo un miracolo può…”: Napoli, il verdetto è pesante

Il noto giornalista non ha dubbi e lancia il verdetto sul Napoli. Solo un miracolo potrebbe cambiare la situazione.

Una settimana che, almeno per quanto riguarda le vicende sul campo, è da incorniciare per il Napoli. Anzi, se prendiamo in esame l’ultima decina di giorni, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno battuto in campionato prima l’Atalanta e poi il Torino. Il tutto inframezzato dalla vittoria ai danni dell’Eintracht Francoforte che ha regalato ai partenopei una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Un traguardo che gli azzurri non erano mai riusciti a centrare nemmeno in epoca maradoniana e che adesso fa sognare in grande. Nei quarti sarà derby italiano contro il Milan. Una partita che, stando al parere del noto giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Il Napoli sembra una macchina perfetta quando scende in campo. Il Milan dovrà fare un miracolo per passare il turno contro questo Napoli.”

Criscitiello incorona gli azzurri e invita il Napoli a non nascondersi: “Per me lo Scudetto è ormai solo una questione di quale data segnare in rosso sull’agenda. Anche il match con il Torino è sembrata una formalità da parte degli uomini di Spalletti. E’ una squadra perfetta e perfetto è anche Spalletti che ha lavorato sodo e bene per raggiungere questo importante sogno Scudetto.”

Napoli, Criscitiello non ha dubbi: “In quella parte del tabellone azzurri favoriti”

Criscitiello non pone alcun limite a questo Napoli. Per il giornalista infatti gli azzurri possono arrivare in fondo anche in Champions League. E a dare una mano, in questo caso, s’è messa anche la sorte con un sorteggio che, per Criscitiello, è stato favorevole agli azzurri: “Certamente non va sottovalutata nessuna squadra, altrimenti prendi schiaffi. Ma in quella parte di tabellone i favoriti sono gli azzurri.”

E per Criscitiello vinci i quarti, vinci le semifinali, poi ti trovi a giocartela su 90′ e può accadere di tutto: “Se il Napoli riesce a rispettare le aspettativa poi arriva in finale. E in finale si tratta di 90′. Te la giochi contro chiunque.”