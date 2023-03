Ufficiale Napoli, gioia immensa per Giuntoli: il motivo

Napoli, buone notizie per Giuntoli e il club partenopeo. Le ottime prestazioni del giocatore fanno ben sperare per il futuro del club.

Stagione dal rendimento straordinario, per i giocatori del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti guida la classifica della Serie A con 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, e si appresta a giocare i quarti di Champions League. Ma l’eccezionalità dell’annata dei giocatori partenopei è tale che non solo chi è attualmente nella rosa sta facendo molto bene. Le ultime notizie lo confermano.

La scorsa estate, il club azzurro ha visto alcuni importanti addii, come ad esempio Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. A parte il belga, oggi al Galatasaray, gli altri tre hanno poco di cui sorridere, a differenza dei giocatori rimasti sotto contratto del Napoli. Ma le cose, come detto, stanno andando bene anche per i giocatori attualmente in prestito altrove, o almeno i più importanti di essi.

Come ad esempio Andrea Petagna, già autore di 3 gol ma soprattutto di 6 assist con il Monza, oggi tredicesimo in classifica. Bene anche Sebastiano Luperto, titolare nell’ottima stagione dell’Empoli, quattordicesimo in Serie A. Scendendo in Serie B, al Bari troviamo Michael Folorunsho, autore di 7 gol e 2 assist fin qui, e quarto in classifica coi pugliesi. Ma più di recente un altro ragazzo di proprietà del Napoli ha iniziato a far vedere ottime cose.

Zanoli conquista la Samp e la Nazionale, per puntare poi il Napoli

Stiamo parlando di Alessandro Zanoli, 22enne terzino destro trasferitosi a gennaio alla Sampdoria, scambiato con il più esperto Bartosz Bereszynski. Il ct dell’Italia U21 Paolo Nicolato ha deciso di convocarlo per le sfide di questa settimana, prendendo il posto dell’indisponibile Cambiaso. Una dimostrazione di come il ragazzo del Napoli stia facendo bene in questi ultimi mesi.

Nella prima parte della stagione, in azzurro aveva disputato appena 22 minuti in 3 partite. Giuntoli allora ha scelto di prestarlo per fare esperienza in blucerchiato, e Zanoli ha subito convinto Stankovic. Le sue prestazioni sono andate in crescendo: è stato tra i migliori in campo contro la Juventus e si è confermato, con gol, contro il Verona. E il ds del Napoli non può che esserne lieto: il terzino è in prestito secco, quindi tornerà a casa la prossima estate.