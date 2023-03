❌ Napoli, si è fatto male come Osimhen: il big gela i tifosi

La maschera di Victor Osimhen, diventava un simbolo per l’attaccante del Napoli, è spuntata anche nel ritiro della nazionale italiana.

Un Napoli che settimana dopo settimana è sempre più protagonista del campionato italiano. La Serie A in questa fase della stagione ha una sola capolista, che alle sue spalle ha creato una vera e propria voragine. Gli azzurri hanno costruito una macchina quasi perfetta, praticamente indomabile. Chiedere al Torino, ultima squadre che è stata letteralmente travolta dalla compagine allenata da Luciano Spalletti. Uno 0-4 che ha sottolineato ancora una volta quanto il Napoli sia ormai proiettato in una dimensione molto diversa da quella che stanno vivendo altre squadre. Milan ed Inter vivono costantemente il peso di una discontinuità pesante che non ha permesso alle due squadre milanesi di tenere il passo dei partenopei.

Ad oggi sembra davvero difficile individuare una squadra che possa essere identificata come antagonista del Napoli: azzurri che hanno trovato il modo di condurre in campo in maniera attenta e precisa quella che è l’idea di gioco di Luciano Spalletti. C’è, però, anche l’aspetto individuale che sta contribuendo a rendere il cammino del Napoli importante. Victor Osimhen, ad oggi, è uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione. Il nigeriano a suon di gol sta trascinando gli azzurri ed è diventato sempre più leader, grazie anche al grande lavoro di chi sforna assist a non finire (come nel caso di Kvaratskhelia).

Napoli, la maschera di Osimhen: è accaduto nel ritiro dell’Italia

Ben 21 gol segnati in campionato, 25 in totale che si considera anche quelli che il numero 9 azzurro ha messo dentro nei match di Champions League. Un rendimento di assoluto spessore e che ha anche legittimato l’investimento fatto dal Napoli per prelevare l’attaccante dal Lille. Dopo un primo periodo di adattamento, Osimhen ha costruito la sua dimensione all’ombra del Vesuvio, riuscendo anche a conquistare la fiducia dei tifosi.

Proprio la piazza sta celebrano l’attaccante sfruttando una peculiarità che il bomber ha fatto totalmente sua: la maschera. E cosi in questi mesi abbiamo visto la ‘Torta Osimhen‘ o ancora la ‘Pizza Osimhen‘, tutte con al centro la peculiarità della maschera. Ed anche nel ritiro dell’Italia è spuntata proprio la maschera del nigeriano, e stavolta è un altro giocatore ad aver indossato qualcosa di molto simile.

E’ stato Alex Meret, infatti, a presentarsi durante l’allenamento con una maschera proprio simile a quella del nigeriano, frutto di un infortunio durante la partita contro il Torino. Lo scatto è stato pubblicato anche dallo stesso giocatore azzurro nelle stories di Instagram, diventando anche virale in pochissimo tempo.