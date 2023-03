❗”Juventus, nessuno vuole…”: attento Napoli, lo scenario è da brividi

Pistocchi ha riaperto la polemica in merito alla vicenda giudiziaria della Juventus, il futuro dei bianconeri può colpire pure il Napoli

Il vantaggio accumulato dal Napoli sulle rivali è stato favorito fino a questo momento dalla penalizzazione che ha coinvolto la Juventus. I bianconeri, con i quindici punti che gli sono stati sottratti, sarebbe in questo momento seconda con 56 punti, riducendo di quattro lunghezze il vantaggio degli azzurri sulla prima rivale.

Il caso Juve continua a tenere banco nelle discussioni calcistiche. Il futuro del club bianconero è legato a doppia mandata al corso della giustizia sportiva. Dopo i quindici punti di penalizzazione subiti lo scorso 20 gennaio, la società torinese aspetta l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni (udienza fissata per il 19 aprile alle 14.30).

Ma non è questo l’unico fantasma con cui deve fare i conti la Juventus. Fra pochi giorni, infatti, è in programma l’udienza preliminare del processo penale per l’inchiesta Prisma (27 marzo). Il processo sui conti del club tengono in ansia i tifosi bianconeri poiché rischiano di inasprire i provvedimenti nei confronti della Vecchia Signora. L’attenzione sulla vicenda è ai massimi livelli e rimane il dibattito campanilistico dei tifosi delle diverse squadre. Intanto, il tweet pubblicato questo pomeriggio da Maurizio Pistocchi crea nuove polemiche intorno al tema.

Juventus, Pistocchi duro su Twitter: “Tv e quotidiani, nessuno vuole l’esclusione dei bianconeri da coppe e Serie A”

Maurizio Pistocchi è tornato a fare riferimento alle problematiche che in questo momento tengono in apprensione la Juventus e i suoi tifosi. Le parole scritte dal giornalista sul suo profilo Twitter torneranno a far discutere e dividere il web.

#Dazn-contratto da 730mln€ con @SerieA-che teme il crollo dei pochi abbonati,#Sky che ha acquistato i diritti della #championleague 2024/2027 i quotidiani che non vendono: nessuno vuole la possibile esclusione della #Juve da #Coppe e #serieA . Questo giustifica di tutto,di più💰 pic.twitter.com/eGfMUkLEMH — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 21, 2023

Pistocchi fa riferimento all’interesse delle tv ad avere la Juventus nel proprio palinsesto. La formazione bianconera è la squadra con più tifosi in Italia e questo potrebbe causare delle perdite in quadro storico già particolarmente delicato per il calcio nostrano (e non solo) sotto il punto di vista economico.

Il giornalista poco dopo ha ripostato anche il thread di Paolo Ziliani sulla parabola giudiziaria della Juventus, impegnata sia sul fronte della giustizia ordinaria sia su quella sportiva. Nel tweet riproposto, Ziliani punta il dito sulla “gravità del reato sulle manovre stipendi”, paragonata alle plusvalenze fittizie, quelle che hanno generato il -15 in classifica, attraverso una similitudine calcistica: in rapporto è come “Real Madrid e Ponferradina”.