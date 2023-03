“120 milioni”: Napoli incredulo, la sentenza non lascia scampo

Il Napoli potrebbe dover cedere in estate una delle sue stelle, anche se per una cifra clamorosamente alta. Ecco il parere dell’esperto.

Sono tanti i gioielli che il Napoli ha messo in mostra in questa stagione, e non è un segreto che molti facciano già gola a tante squadre europee. I ragazzi di Luciano Spalletti stanno sorprendendo tutti, non solo per il loro talento, ma anche per la giovane età. Così, diventa logico immaginarsi che qualcuno potrebbe essere ceduto già la prossima estate, specialmente se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile.

Gli osservati speciali, nel club partenopeo, sono noti. Si parte da Kim Min-jae, degno erede di Koulibaly al centro della difesa, con una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Poi ovviamente il duo composto da Zielinski e Lozano, a scadenza del 2024 e che difficilmente rinnoveranno. L’idea di De Laurentiis sarebbe dunque quella di cederli in estate, prima di perderli a zero.

E poi, per concludere, ci sono i grandi nomi dell’attacco partenopeo. Kvaratskhelia, grande rivelazione della stagione, è un giocatore imprescindibile per il Napoli, ma sulle sue tracce c’è il Real Madrid. Poi, chiaramente, c’è Victor Osimhen, che piace a tante big straniere, dallo stesso Real al Manchester United. E proprio su di lui aleggiano le maggiori voci di addio alla prossima finestra di calciomercato.

Cessione Osimhen: il Napoli si prepara per l’offerta stratosferica

I Red Devils si sarebbero già interessati al bomber nigeriano a gennaio 2023, ma l’ipotesi di 100 milioni di euro per il suo cartellino sarebbe risultata troppo bassa. Così, per strapparlo al Napoli in estate servirà qualcosa di più. “A luglio andrà via per 100 o 120 milioni. – ha sentenziato l’ex Napoli Salvatore Bagni, sulle pagine di ‘Libero’ – Penso che per lui sia giusto così”.

Un’offerta, quella da 120 milioni, che sembra già più in linea con le richieste del presidente Aurelio De Laurentiis, che pregusta un grande incasso per Osimhen. Va però ricordato che, solo ieri, ‘Il Mattino’ stimava fossero necessari almeno 150 milioni di euro per vedere andar via l’attaccante. Una simile cifra lo metterebbe al terzo posto tra i calciatori più costosi della storia, dietro a Neymar e Mbappé, e davanti a Ousmane Dembélé.