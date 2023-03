“Chiuso l’accordo”: Napoli-Kvaratskhelia, la notizia gela i tifosi

Napoli, la notizia di mercato su Kvaratskhelia gela il sangue di tutti i tifosi. Ecco svelato il retroscena: “Chiuso l’accordo…”

Da quando è arrivato nel calcio italiano, il suo nome ha squarciato il cielo del football europeo come una cometa. Khvicha Kvaratskhelia è diventato nel giro di pochissimo tempo uno dei migliori calciatori del nostro campionato, nonché uno dei prospetti più devastanti in tutto il continente. Un qualcosa che ora il Napoli si gode, fiero del fatto di averci scommesso senza troppi timori e di aver investito una cifra che appare ora irrisoria, rispetto al suo valore attuale.

Dopotutto, se la formazione di Luciano Spalletti sta stracciando la concorrenza in Serie A ed in Champions League, è merito anche del talento georgiano. Ed è plausibile che in estate si aprirà una vera e propria corsa per il cartellino di Kvaratskhelia. La Premier League lo osserva con grande interesse, ma occhio anche alla suggestione Real Madrid, club tifato dall’ex Dinamo Batumi e capace di attirarlo verso la Spagna. La stessa Spagna che, in passato, ha proprio sfiorato: il retroscena di mercato, infatti, lascia tutti senza parole.

“Chiuso l’accordo”, ma poi saltò tutto. Napoli, Kvaratskhelia era diretto al Siviglia

Quale retroscena di mercato? Quello che ha come protagonista il Siviglia del DS Monchi. A rivelare tutto è l’intermediario Pablo Ceijas, che ai microfoni del ‘Mundo Deportivo’ ha spiegato: “Gli andalusi furono molto vicini a prendere Kvaratskhelia. Avevano chiuso l’accordo per 6 milioni di euro, ma poi saltò tutto perché Monchi decise di bocciarlo…”.

Una decisione quantomeno amara, se consideriamo adesso il valore ed il talento di Kvaratskhelia. Il retroscena gela il sangue di tutti i tifosi del Siviglia, mentre fa sorridere (e non poco) quelli del Napoli. Adesso è la piazza azzurra che si gode il coraggio avuto da Giuntoli e Spalletti di investire e credere in un talento tanto puro quanto devastante. Mastica amaro, invece, la concorrenza: il nome del georgiano rappresenta un rimpianto per tanti top club del nostro continente.