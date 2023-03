Napoli, doccia fredda per Spalletti: addio del difensore?

Situazione complicata quella riguardo il futuro del difensore del Napoli. La volontà c’è, manca l’accordo.

La situazione dei contratti del Napoli è delicata.

La stagione azzurra è straordinaria. Un primo posto che testimonia il dominio totale del Napoli, e una storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

L’altra faccia della medaglia di questa squadra spettacolare, però, è il mercato. Il rischio di perdere diversi giocatori è concreto. Troppi sono i club che hanno messo gli occhi sui campioni del Napoli e che farebbero follie pur di strapparli a De Laurentiis.

Uno su tutti Osimhen, nel mirino di diversi club di Premier League per i quali si è già parlato di offerte mostruose.

E allora Aurelio De Laurentiis, patron azzurro, sta correndo ai ripari lavorando sui rinnovi di quasi tutti i calciatori del Napoli. Dopo i rinnovi di Stanislav Lobotka e di Alex Meret, per l’attaccante nigeriano pare che De Laurentiis abbia un piano in mente, che possa consolidare il patto tra Osimhen e la città.

Per Zielinski, invece, pare che le strade siano destinate a separarsi. Il rinnovo del polacco sembra lontano, e il Napoli ha gi messo gli occhi sul possibile sostituto: il tedesco Lindstrom dell’Eintracht Francoforte. Stesso discorso anche per Lozano, che sembra lontano dall’accordo per prolungare col Napoli.

Napoli, futuro incerto per il difensore

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulla situazione rinnovo anche di altri due calciatori azzurri: Juan Jesus e Amir Rrahmani.

Il brasiliano classe 1991 ha il contatto in scadenza a giugno. Utilizzato “poco” da Luciano Spalletti (solo 11 partite ma 2 gol in questa stagione) ma viene considerato imprenscindibile dal tecnico toscano. Il Napoli rinnoverà quindi il suo contratto per averlo a disposizione anche nel prossimo campionato.

Rrahmani, invece, ha collezionato 25 presenze nel duo difensivo con Kim Minjae. E’ il titolare del Napoli e Spalletti considera anche lui una pedina fondamentale. Nonostante la reciproca voglia di rinnovare, l’accordo non è mai stato raggiunto. L’idea è quella di rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024, per un paio di anni ancora.