👀 Giuntoli invia gli osservatori: Napoli, doppio botto sul mercato

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha inviato i suoi osservatori per visionare due talenti del calcio francese

Il Napoli sa bene che avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile da parte della propria rosa per arrivare in fondo sia al campionato, sia alla Champions League. La grande coppa è un sogno e il sorteggio, favorevole rispetto all’altra parte del tabellone, ha alimentato il sogno della finale di Istanbul. Tuttavia, la dirigenza prepara anche il terreno per la prossima stagione: se il club partenopeo si trova in questa situazione, lo deve soprattutto alla lungimiranza di De Laurentiis e Giuntoli.

Sono diversi i giocatori sotto osservazione da parte di Giuntoli. Molto dipenderà dalle cessioni, con Zielinski e Lozano che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e Osimhen, invece, nel 2025. In caso di offerte importanti, potrebbero andar via. Nessuno è incedibile, il Napoli lo ha dimostrato l’estate scorsa. E il ds del club partenopeo ha inviato alcuni suoi collaboratori per visionare Tiago Djalò e Jonathan David,

Napoli, osservati Tiago Djalò e Jonathan David

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime settimane Giuntoli ha fatto seguire più da vicino Tiago Djalò e Jonathan David durante le partite del Lille. Il club francese valuta almeno 40 milioni di euro l’attaccante canadese, mentre per il difensore il costo è di qualche milione in meno. Non ci sono ancora offerte ufficiali da parte del Napoli, che dal Lille prelevò Osimhen qualche anno fa per 50 milioni cash più Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri.

E’ chiaro che l’acquisto di Jonathan David non potrebbe concretizzarsi senza la cessione di Victor Osimhen. Il Napoli in attacco ha anche altri giocatori come Simeone e Raspadori, arrivati soltanto la scorsa estate e desiderosi di proseguire in maglia azzurra. Per Djalò il discorso è diverso, si tratta di un difensore centrale e in quel ruolo c’è Juan Jesus che non ha ancora rinnovato. Sembra però complicato che il club partenopeo spenda tanti soldi per un difensore che non sarebbe titolare. Non resta che aspettare per capire davvero i piani di Giuntoli.