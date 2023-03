Napoli, emergenza infortuni per la Nazionale? La notizia del preparatore

L’ex membro dello staff del Napoli lancia l’allarme: può accadere durante la sosta per le nazionali. I tifosi sono in ansia.

Il campionato di Serie A si è fermato per la sosta per le Nazionali. In casa Napoli sono molti i calciatori che, sia in Europa che all’estero, sono partiti per gli impegni con le rispettive nazionali. Un momento che però tiene anche molti tifosi con il fiato sospeso, timorosi che possano succedere infortuni che poi tengono rischiano di avere ricadute anche con il club.

L’ex preparatore tra le altre di Napoli e Juventus Eugenio Albarella ha parlato proprio di questo aspetto ai microfoni di Radio Marte: “Sono dell’opinione che i 16 nazionali del Napoli in giro per il mondo possano rappresentare un problema per la squadra. Anche se altre squadre hanno anche loro tanti nazionali, in questa finestra di marzo dopo il mondiale, c’è un ulteriore problema per alcuni calciatori.

Il problema indicato da Albarella è quello di nuovi CT che potrebbero sottoporre a stress psicologico i calciatori: “Molte selezioni hanno cambiato allenatore. Questa è una cosa che può portare i giocatori a sovraccaricarsi di tensione psicologica, dovendo dimostrare il proprio valore ai nuovi allenatori. Questo potrebbe influire sulla loro forma fisica e mentale quando torneranno alla squadra di club. Poi c’è la questione del calendario stracolmo con partite delle nazionali che valgono per le qualificazioni ai tornei continentale e che quindi sono fondamentali.”

Napoli, l’allarme di Albarella: “Kim con Klissmann può sovraccaricarsi troppo”

Il discorso dal generale passa poi allo specifico con il caso del Napoli: “Per gli azzurri ci sono diverse problematiche a cui fare fronte, come gli atleti asiatici e sudamericani che devono fare i conti con il fuso orario. E’ letteralmente una corsa contro il tempo quando devono rientrare per mettersi a disposizione del club.”

Albarella fa poi l’esempi del calciatore azzurro che rischia di riassumere su di lui entrambi i problemi, il nuovo tecnico e il fuso orario: Kim “Un esempio è Kim che sta andando a giocare con la nazionale sudcoreana sotto la guida del nuovo allenatore Klismann.” ha concluso Albarella. “Ciò potrebbe influire sulla loro forma fisica e mentale, e di conseguenza, sulla loro capacità di giocare al meglio quando torneranno alla squadra.”