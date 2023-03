Napoli, colpo di scena Osimhen: lo ha deciso De Laurentiis

Il patron del Napoli ha le idee chiare, a fine stagione tenterà l’attacco per consolidare il patto azzurro.

La stagione che il Napoli sta portando avanti è straordinaria. Il primo posto nel campionato di Serie A con 19 punti di vantaggio sulla seconda testimonia un dominio totale e incontrastato.

64 gol e soltanto 16 subiti in 27 partite sono, però, solo numeri rispetto alla sensazione di netta superiorità che si percepisce quando si guarda il Napoli giocare contro qualunque altra squadra.

La storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League è il simbolo che il dominio è anche europeo. Un percorso netto quello degli azzurri in Champions League che, tranne in una partita, hanno abbattuto qualunque difesa. Adesso sfideranno il Milan ai quarti, in un doppio match, tra andata e ritorno, che avrà un valore molto più alto rispetto a al campionato.

Per il Napoli sarebbe la conferma che nessuno, in Italia e in Europa è finora riuscito a stare al passo. Per il Milan battere il Napoli potrebbe rappresentare un vero e proprio obiettivo stagionale. Oltre che, come detto da Stefano Pioli qualche giorno fa, la conferma che il Milan è una squadra che in Europa gode di uno status differente.

Napoli, il piano di De Laurentiis per Osimhen

La stagione del Napoli, però, rischia di trasformarsi in una carneficina a fine stagione. La strategia di Aurelio De Laurentiis, che è riuscito ad abbassare notevolmente gli stipendi, potrebbe rivoltarsi contro di lui al termine del campionato. Sono molte le squadre europee che hanno messo gli occhi sui campioni azzurri, consci del fatto che il patron azzurro difficilmente può rifiutare o competere con certe cifre.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Osimhen, che qualche giorno fa aveva dichiarato di dover parlare a fine stagione con la società. Sul piatto il rinnovo del contratto con l’obiettivo, come detto dal nigeriano, di trovare una soluzione congeniale a tutte le parti.

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perdere il suo attaccante a fine stagione per cui, come riporta il quotidiano, c’è una strategia pronta. Il patron azzurro ha in mente un piano, con il quale proporrà ad Osimhen un rinnovo che avrà il sapore di un patto tra lui e la città. Negli anni passati ha funzionato.