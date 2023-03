Napoli-Kvaratskhelia, c’è la decisione: Spalletti e i tifosi gongolano

Il Napoli di Luciano Spalletti sta andando ben oltre le migliori aspettative. Nessuno tra i tifosi lo avrebbe detto a inizio stagione.

Ad inizio anno sia il Napoli che i suoi tifosi o gli addetti ai lavori lo avrebbero mai immaginato. Il club azzurro, guidato da Luciano Spalletti, sta andando molto meglio rispetto alle aspettative e il club partenopeo è ad un passo dallo scudetto. La capolista della Serie A ha un vantaggio straordinario su tutte le rivali ed il club sta facendo molto bene sia in Italia che in Europa.

Gran merito dei risultati della formazione azzurra è del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il dirigente del Napoli ha realizzato un’autentica impresa la scorsa estate, ha ridotto notevolmente il monte ingaggi ed ha nonostante ciò mantenuto una squadra molto competitiva. Addirittura la squadra ha avuto un rendimento maggiore e gli azzurri stanno realizzando un’annata storica.

Tra i vari protagonisti di questa cavalcata c’è il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, Il talento georgiano sta trascinando gli azzurri a suon di gol e assist, è già in doppia cifra in entrambe le cose e sta attirando curiosità da parte di club di tutto il mondo. Kvicha era un autentico sconosciuto a inizio stagione, ma ha in poco tempo preso il posto di Insigne e Mertens nel cuore dei tifosi.

Napoli, buone notizie su Kvaratskhelia

Se il futuro di Victor Osimhen al Napoli appare in forte bilico non si può dire lo stesso per Kvaratskhelia. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti è intervenuto a Radio Marte ed ha parlato del futuro del georgiano: “Resterà almeno un altro anno a Napoli, c’è un progetto di crescita attorno a lui. Il club crede in lui e probabilmente presto ci sarà un rinnovo con adeguamento del contratto. Nel mercato tutto è possibile, ma credo che il georgiano voglia fare un ulteriore step in maglia partenopea”.

Il giornalista ha fatto il punto anche su Victor Osimhen, situazione ben diversa sul calciatore. Ecco le sue parole a riguardo: “Victor è uno degli attaccanti più forti al mondo, è normale che si parli di lui per i top club europei, big inglesi o anche altre”. Il Napoli pensa ora al campionato e alla Champions, ma si rincorrono i rumors di calciomercato.