“Mi ha impressionato più di tutti!”: il giocatore della Juve fa impazzire i tifosi del Napoli

La rivalità tra la Juve ed il Napoli è nota a tutti, ma alcune dichiarazioni un giocatore bianconero ha fatto ‘impazzire’ i tifosi azzurri.

L’ultimo turno della Serie A è stato molto importante per le sorti delle varie big. Il Napoli ha infatti messo un altro mattone per la vittoria finale dello Scudetto, visto che ha battuto nettamente in trasferta il Torino di Ivan Juric. Mentre il Milan, avversario degli azzurri sia nella gara di campionato dopo la sosta per le nazionali che nei quarti di finale di Champions League, ha confermato il proprio momento di crisi.

I rossoneri, infatti, hanno perso in malo modo contro l’Udinese di Andrea Sottil. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, è riuscita a guadagnarsi il secondo posto dopo aver battuto la Roma di José Mourinho nel derby della Capitale.

Tuttavia, la seconda posizione della Lazio è figlia anche della sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La gara di domenica sera di San Siro non è stata contraddistinta dal meritato successo dei bianconeri, ma anche dalle polemiche per il presunto tocco di braccio di Rabiot. Proprio il centrocampista francese, intanto, è stato autore di un annuncio che ha fatto ‘impazzire’ i tifosi del Napoli.

Juve, l’annuncio di Rabiot fa ‘impazzire’ i tifosi del Napoli: “Osimhen è il giocatore che mi ha impressionato più di tutti”

Il giocatore della Juventus, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali di ‘Tuttosport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Victor Osimhen: “Non ho dubbio, è il giocatore che mi ha più impressionato più di tutti in questi ultimi anni del campionato italiano. Il centravanti del Napoli sta facendo davvero bene e devo affermare che è migliorato tantissimo anche rispetto all’anno scorso. Si notava che aveva un grandissimo potenziale, ma ora è davvero esploso”.

Queste parole di Rabiot, di fatto, sono l’ennesimo attestato di stima per Victor Osimhen, il quale è l’assoluto mattatore del campionato italiano. Il nigeriano, infatti, è per distacco il capocannoniere della nostra Serie A, visto che è primo in questa speciale graduatoria con ben 21 gol segnati. Lautaro Martinez, invece, è al secondo posto con ben 7 reti di distacco dal giocatore di Luciano Spalletti.