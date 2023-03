❌ Italia-Inghilterra, Mancini ha deciso: tifosi del Napoli delusi, ecco il motivo

Una notizia non particolarmente esaltante per i tifosi del Napoli in vista della partita che si giocherà domani sera tra Italia ed Inghilterra.

Domani torna in scena l’Italia di Mancini che si prepara a giocare una partita importante, visto che sarà la prima valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Dopo la cocente delusione legata alla mancata partecipazione ai Mondiali in Qatar, la compagine azzurra dovrà riprendersi nuovamente la fiducia dei tifosi. Roberto Mancini è rimasto saldamente sulla panchina della nazionale, anche per dare continuità ad un progetto che ha comunque portato alla vittoria dell’Europeo meno di due anni fa. Serve, però, unità di intenti e soprattutto è necessario dare un segnale il prima possibile. Già stasera contro la compagine inglese, che porta alla memoria anche i bei ricordi della vittoria di Wembley.

Una nazionale falcidiata anche dagli infortuni. Diversi i giocatori che non sono disponibili ed anche molti forfait dell’ultimo momento. Questo è il grande problema che oggi affligge proprio Mancini, che ha dovuto anche prendere delle decisioni molto particolari. La convocazione di Retegui, ad esempio, rappresenta una variabile importante che darà modo anche di capire quanto l’occhio del commissario tecnico sia arrivato a vederci lungo sull’attaccante italo-argentino.

Italia, la decisione di Mancini: un solo ‘napoletano’ sarà titolare

Si scende in campo domani allo Stadio Diego Armando Maradona. La nazionale torna a Napoli, città che sta vivendo il sogno di riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Da qui la nuova avventura dell’Italia ripartirà anche per godersi il sostegno di un pubblico che oggi più che mai vive di grande entusiasmo, e la speranza che quella che proprio questo tipo di sensazioni possano essere riversate anche sulla nazionale.

C’è, però, una notizia che di sicuro non farà felici i tifosi, soprattutto quelli che saranno presenti a Fuorigrotta per seguire il match. In campo da titolare, infatti, ci sarà soltanto un solo giocatore del Napoli: Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è stato scelto da Mancini, stando alle ultime riportate dal ‘Corriere dello Sport’, e dunque scenderà dal primo minuto davanti ai suoi tifosi. In panchina, invece, gli altri due giocatori del Napoli convocati dal commissario tecnico: Alex Meret e Matteo Politano.