Penalizzazione Juventus, arriva la ‘minaccia’ del presidente

Penalizzazione di -15 alla Juventus, ma la ‘minaccia’ del presidente bianconero rischia di complicare la matematica vittoria dello Scudetto del Napoli. Ecco svelato tutto.

Una stagione particolare, piena zeppa di alti e di bassi. Al netto della penalizzazione in campionato, il cammino stagionale della Juventus finora non ha brillato per costanza. Gli ultimi risultati hanno rilanciato il 2023 dei bianconeri, che adesso inseguono una clamorosa rimonta per un piazzamento europeo. E che virtualmente si sentono anche sicuri di un secondo posto in classifica, addirittura a +6 sull’Inter appena battuta tra le mura nemiche di San Siro.

Dopotutto, il cammino delle concorrenti per la Champions League è stato finora tutt’altro che esaltante. I continui stop in campionato di Inter, Milan, Roma e Lazio (anche se ora i biancocelesti hanno ingranato), aiutano la Juventus a restare in corsa per l’Europa. Ragion per cui, il mese di aprile rischia di diventare nuovamente decisivo per il futuro prossimo dei bianconeri. I quali proveranno a dare un nuovo senso alla propria stagione. Anche in attesa di capire quale sarà la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, che si pronuncerà il 19 aprile circa i quindici punti di penalizzazioni inflitti alla formazione sabauda.

Juventus, la ‘minaccia’ di Ferrero è netta: si complica la matematica vittoria dello Scudetto per il Napoli?

“La Juventus si difenderà con tutte le proprie forze nelle sedi competenti”: annuncia così il presidente Gianluca Ferrero dopo l’incontro con lo Juventus Club Giovanni e Umberto Agnelli. Una ‘minaccia’ o una promessa, che il numero uno bianconero ribadisce così: “La società farà la sua parte nelle aule di giustizia e loro, come stanno facendo, sono chiamati a rispondere sul campo”.

La restituzione dei quindici punti alla Juventus, dopotutto, rischierebbe di complicare e tardare di qualche giornata la matematica vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Ragion per cui, massima attenzione a quello che accadrà il 19 aprile: proprio qualche giorno prima della super sfida all’Allianz Stadium, tra gli uomini di Allegri e quelli di Spalletti.