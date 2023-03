Napoli, sfuma il rinnovo e arriva la cessione: raggiunge Koulibaly

Può concretizzarsi con serietà il primo trasferimento del Napoli della prossima estate visto il mancato rinnovo: raggiungerebbe Koulibaly

Il Napoli nella prossima estate si troverà a dover gestire diverse situazioni intricate. Il giocatore destinato ad andar via sembra essere Victor Osimhen. Su di lui ci sono tanti top club, su tutti il Manchester United e il Chelsea, alla ricerca di un centravanti dopo i tanti investimenti degli ultimi mesi. Discorso diverso per Khvicha Kvaratskhelia, che resterebbe per un altro anno. Poi c’è la clausola di Min-Jae Kim, valida per le prime settimane di luglio e diversi rinnovi da portare avanti.

Meret ha il contratto in scadenza nel 2024, così come Piotr Zielinski e Hirving Lozano. L’attaccante messicano a suon di ottime prestazioni si è guadagnato il posto da titolare, soprattutto quando si tratta di giocare partite importanti. Ha segnato pochi gol, certo, ma il suo contributo è sempre stato ottimo sia in fase offensiva, sia quando si tratta di aiutare Di Lorenzo. Ma il suo addio è sempre più probabile visto l’ingaggio da 4,5 milioni di euro netti annui e le difficoltà per arrivare al rinnovo.

Napoli, Lozano via: tre club su di lui

Secondo quanto riferito da TV Azteca, Hirving Lozano lascerà il Napoli la prossima estate. Non ci sono segnali significativi per un rinnovo del contratto. Ci sono tre club interessati all’attaccante messicano: il Villarreal, il Chelsea e il West Ham. Il Submarino Amarillo volev acquistarlo già ai tempi del PSV. Mentre i club di Premier League, soprattutto il Chelsea, hanno più possibilità economiche e potrebbero accontentarlo sulle richieste dell’ingaggio. Oggi guadagna 4,5 milioni l’anno, ben al di sopra del tetto di De Laurentiis impostato a 3,5 milioni.

In questa stagione, Lozano ha collezionato 32 presenze tra Serie A e Champions League, con 4 gol e 4 assist. Pesa ovviamente sul minutaggio l’alternanza con Matteo Politano e a volte anche con Eljif Elmas, soprattutto a partita in corso. Spalletti ha grande stima di lui, come anche il Napoli. Ma senza una riduzione dell’ingaggio, il messicano sarà ‘costretto’ a scegliersi un’altra squadra. E magari potrebbe raggiungere Koulibaly al Chelsea.