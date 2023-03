😮 “Da prendere dopo Osimhen”, ma non è Beto: Napoli, Ziliani consiglia

Qualora il Napoli dovesse cedere Victor Osimhen durante la prossima estate, il giornalista Ziliani consiglia un nome ai partenopei per sostituire il centravanti nigeriano.Â

In prima fila orgoglioso e attento nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli oggi era presente il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo ha assistito ed è intervenuto in occasione della cerimonia istituita per il Premio Bearzot, del quale è stato insignito come allenatore Luciano Spalletti. Giustamente esaltato per le sue doti e per i risultati che sta conseguendo con la squadra azzurra.

Il presidente sul palco è ritornato ancora una volta sul tema delle cessioni eccellenti che potranno avvenire in sede di calciomercato, nel corso dell’estate. Dopo aver annunciato la permanenza in panchina di mister Luciano Spalletti, De Laurentiis ha affermato che non c’è motivo di credere che ci siano giocatori già sul piede di partenza. I contratti del club azzurro sono duraturi e dispensano clausole, quindi non c’è esigenza né fragilità negli stessi che porterebbe a pensare a una cessione sì o sì di elementi come Victor Osimhen.

È chiaro che dinanzi a una proposta economicamente irrinunciabile e alla volontà del calciatore, il Napoli potrebbe lasciarlo partire e in tal caso arriva un consiglio direttamente alla società su un attaccante da tenere in considerazione per eventualmente sostituire il centravanti nigeriano.

Napoli, il suggerimento per l’attacco: tutto girerà intorno a Osimhen

Il suggerimento arriva dal giornalista Paolo Ziliani attraverso le colonne de ‘Il Fatto Quotidiano’. Pur augurandosi la permanenza nel massimo campionato italiano del giocatore del Napoli, Ziliani sottolinea la possibilità che bisognerà fare i conti con l’assalto delle grandi formazioni soprattuto di Premier League. La società azzurra è brava a non farsi trovare impreparata e a essere lungimirante. In tal senso secondo il giornalista un profilo che risponderebbe ai parametri azzurri potrebbe essere quello di Rasmus Hojlund.

In presenza di un’offerta da 130-140 milioni di euro, perché soltanto davanti a queste cifre il Napoli potrà vacillare circa la volontà di trattenere Victor Osimhen, considerata l’età , l’ingaggio e i margini di miglioramento, Hojlund potrebbe essere perfetto. Lo scandinavo dell’Atalanta ha appena 20 anni e guadagna circa la metà di un milione di euro all’anno. Circostanze che sicuramente lo rendono appetibile per i partenopei ma bisognerà capire a che cifre la ‘Dea’ sarà disposta a negoziarne la cessione.