🔴 Napoli, si è fatto male in Nazionale: gamba fasciata, Spalletti trema

Il Napoli monitora di volta in volta le condizioni del suo calciatore, in costante contatto con la sua nazionale. Spunta anche la foto sui social.

Il Napoli, al rientro dopo la sosta delle nazionali per la qualificazione all’Europeo del 2024, avrà impegni importanti e soprattutto ravvicinato. Luciano Spalletti spera allora di riavere quanto prima i suoi a disposizione. Specialmente gli infortunati: arrivano novità per uno di loro.

Il Napoli, una volta rientrati i suoi calciatori alla base, avrà nell’immediato gli incontri con Milan (tra Serie A e Champions League), con Lecce, Verona e Juventus. Ma aprile non è poi certo finito qui.

Insomma un vero e proprio tour de force in cui questo Napoli ha intenzione di confermare la splendida stagione condotta fin qui. E Luciano Spalletti, a questo proposito, spera di riavere quanto prima tutti a disposizione. Ecco le ultime novità.

Napoli, aprile e maggio saranno mesi ricchi di impegni: le novità su un infortunato in particolare

L’infermeria del Napoli conta diversi indisponibili. Giacomo Raspadori, Diego Demme, Davide Marfella e Bartosz Bereszynski. Proprio quest’ultimo, pur avendo preso parte da titolare solamente alla gara di Coppa Italia contro la Cremonese che non è andata proprio secondo le aspettative, è stato convocato dalla Polonia per gli Euro 2024. Così come l’altro suo compagno di squadra, Piotr Zielinski.

L’esterno ha però rimediato un problema al ginocchio che lo terrà out per almeno due settimane. Come ha mostrato allora tramite il suo profilo ‘Instagram’, sta conducendo le terapie stabilite in accordo con lo staff medico del Napoli. La gamba appare fasciata nell’immagine. L’intenzione è di rimettersi prima possibile dalla distorsione al legamento del ginocchio. È indispensabile la sua presenza per far rifiatare Giovanni Di Lorenzo. Motivo per cui è stato portato in azzurro con il mercato di gennaio.