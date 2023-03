De Laurentiis allestisce il nuovo Napoli: arriva la firma

Importanti novità in casa Napoli. E’ in arrivo la firma in vista dell’allestimento della squadra della prossima stagione.

La pausa per le nazionali, che ha visto l’Italia fallire l’esordio contro l’Inghilterra perdendo la prima gara di qualificazione al prossimo europeo proprio a Napoli, consente agli azzurri di guardare anche al futuro. Non solo calcio giocato, con il Napoli che si gode il primato in classifica e mette nel mirino le semifinali di Champions League.

Mentre Spalletti già è mentalizzato per la ripresa del campionato, con in programma domenica 2 aprile il match contro il Milan, la società sta già programmando il futuro. Negli ultimi mesi De Laurentiis e Giuntoli hanno lavorato molto sul fronte rinnovi, dove sono arrivate importanti firme. Come annunciato dalla stessa società più volte il lavoro non è però concluso e infatti nelle prossime settimane potrebbero esserci anche altri prolungamenti di contratto.

Il primo di questi, come riporta Tuttomercatoweb, riguarda il difensore brasiliano Juan Jesus. Il difensore classe ’91, autore questa stagione di 11 presenze e 2 reti, è pronto a firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per almeno un’altra stagione. Nel rinnovo dovrebbe essere prevista anche un’opzione per prolungare il contratto fino al 2025.

Napoli, non solo Juan Jesus: pronto il rinnovo anche di Rrahmani

Il Napoli sta lavorando per il rinnovo di Juan Jesus, ma anche per quello di Amir Rrahmani. Per quanto riguarda Amir Rrahmani, la trattativa non è ancora entrata nelle fasi decisive, ma il centrale kosovaro sarà il prossimo a rinnovare il contratto con il club partenopeo. Rrahmani in questa stagione ha disputato già 25 presenze andando a segno 2 volte.

Il difensore ex Hellas Verona, alla sua terza stagione a Napoli, è diventato uno dei punti fermi dell’undici di Luciano Spalletti. Il suo rinnovo risulta quindi fondamentale, visto anche il prolungamento di contratto di Juan Jesus, per dare continuità al reparto difensivo. Il Napoli, con il prolungamento di due dei suoi difensori vuole quindi mettere al sicuro il reparto arretrato in vista delle prossima stagioni