Ufficiale Kvaratskhelia: Napoli, la notizia è davvero una manna

Una buona notizia arriva per il Napoli da Batumi, dove dalle 15 è in campo la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia. La nazionale del numero 77 degli azzurri è impegnata con la Mongolia in un match amichevole. Il calciatore è ovviamente la stella della sua squadra.

Luciano Spalletti naturalmente monitora molto attentamente la situazione pensando già alla ripresa della stagione. L’allenatore partenopeo pertanto sarà stato molto felice di vedere quanto sta accadendo. E deve ringraziare il ct della Georgia Willy Sagnol, vecchia conoscenza degli amanti del calcio internazionale. L’ex difensore nel corso della sua carriera di calciatore ha vestito le maglie di Saint Etienne, Monaco e Bayern Monaco. Inoltre ha vestito la maglia della Francia in 58 occasioni, conquistando la medaglia d’argento al Mondiale 2006 molto caro all’Italia.

Luciano Spalletti può sorridere perché Khvicha Kvaratskhelia è partito dalla panchina nell’amichevole di questo pomeriggio a Batumi contro la Mongolia. L’attaccante del Napoli non è stato inserito nell’undici di partenza dal ct Willy Sagnol. Il calciatore partenopeo pertanto avrà modo di riposare. Possibile possa comunque trovare spazio a partita in corso.

La Georgia ha chiuso la prima frazione sul punteggio di 1-1. Al vantaggio dei padroni di casa con Davit Volkovi, ha risposto la Mongolia con la rete di Baljinnyam Batbold. La nazionale di Khvicha Kvaratskhelia tornerà poi in campo martedì prossimo alle 18 nella sfida contro la Norvegia. Un match molto più significativo poiché non è un’amichevole come oggi ma si tratta di una sfida valida come qualificazione ai prossimi Europei.

Contro la formazione norvegese, che sarà orfana di Haaland, è lecito attendersi l’asso della Georgia in campo fin dal primo minuto per dare una mano ai suoi compagni di squadra.

Nel primo tempo della gara contro la Mongolia, Sagnol ha mandato in campo Loria, Aburjania, Chakvetadze, Lobjanidze, Kobakhidze, Gagnidze, Gocholeishvili, Tsitaishvili, Volkov, Sazanov e Dvali.