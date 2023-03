Napoli, ad un passo dall’addio? La rivelazione, per i tifosi una brutta notizia

Il Napoli riflette, in vista delle prossime operazioni di mercato. Due firme, al momento, sono quanto mai distanti.

Il Napoli riflette, in vista della prossima stagione. All’avvio della sessione estiva del calciomercato mancano ancora poco più di tre mesi ma intanto il direttore generale Cristiano Giuntoli ha cominciato a pensare alle prossime operazioni tese a rafforzare la rosa. Il manager, in particolare, lavorerà seguendo una duplice via. In primis, portando alla corte di Luciano Spalletti elementi di valore. Al tempo stesso, cercherà di blindare i gioielli più splendenti del gruppo.

Per quanto riguarda gli innesti, uno dei nomi seguiti dagli azzurri è Lazar Samardzic che, dopo un anno di apprendistato all’Udinese, è diventato uno dei migliori prospetti nel panorama calcistico italiano. L’ex Lipsia ha ancora diversi margini di miglioramento tuttavia viene reputato pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi e capace di fornire un contributo concreto alla causa dei partenopei. Si parte da una base di 25 milioni: ammontare che Giuntoli proverà a ridurre, inserendo qualche contropartita.

Occhio, inoltre, a Tommaso Baldanzi tra le principali rivelazioni della Serie A. L’Empoli, come spiegato di recente dal presidente Fabrizio Corsi, lo vorrebbe tenere per almeno un altro anno ma nel frattempo ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina. Per prenderlo serviranno almeno 15 milioni. Una cifra destinata a salire, alla luce delle tante squadre che fin qui si sono mostrate interessate al classe 2023 come ad esempio la Roma ed il Milan.

Napoli, Giuntoli al lavoro sui rinnovi

Il Napoli tenterà poi di chiudere in maniera positiva le trattative relative al rinnovo di contratto di tre colonne portanti dell’attuale squadra di Spalletti. Parliamo di Amir Rrahmani, Piotr Zielinski ed Hirving Lozano tutti in scadenza nel 2024. Nel caso del difensore, la firma appare vicina: si sta ragionando su un prolungamento fino al 2027 a 2.5 milioni netti all’anno. Mancano da discutere gli ultimi dettagli ma la strada appare in discesa.

Ben più spinose, invece, le situazioni del polacco e del messicano. Giuntoli ha infatti messo sul piatto proposte contenenti cifre inferiori rispetto a quelle percepite dal centrocampista (3.5 milioni) e l’esterno (4.5). Le parti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, “sono lontane” con il presidente Aurelio De Laurentiis intenzionato a ridurre il monte-ingaggi. Le interlocuzioni proseguiranno. Il loro futuro è in bilico.