Napoli, De Laurentiis non si accontenta: la decisione, colpo di teatro

Il Napoli si prepara al rush finale della stagione. Il presidente De Laurentiis guarda già oltre: pronto il colpo di teatro.

La stagione sta per entrare nel vivo e, nel giro di qualche mese, potrebbe portare in dono sia lo scudetto che la Champions League. Il tricolore, alla luce del consistente vantaggio nei confronti della Lazio, è vicino ed ormai resta soltanto da capire quando potrà scattare ufficialmente la festa. Possibile anche la conquista del trofeo più ambito d’Europa, con il Napoli ai quarti di finale impegnato nel doppio confronto con il Milan.

Il club, in ogni caso, ha cominciato a riflettere in vista della prossima stagione. Sono infatti diversi gli elementi dell’attuale rosa con un futuro tutto da scrivere. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. I due, come noto, sono legati al club fino al 2024 ed i vari incontri andati in scena non sono bastati per individuare un principio d’intesa. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto proposte contenenti cifre più basse rispetto a quelle attualmente percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5).

Le interlocuzioni proseguiranno ma, stando così le cose, non è da escludere un divorzio in estate. Ecco perché il manager azzurro ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di possibili sostituti. Uno di questi risponde al nome di Lazar Samardzic, per il quale Spalletti negli scorsi mesi ha speso parole al miele. Il taccuino di Giuntoli, poi, comprende anche Mahmoud Dahoud che fin qui ha rispedito al mittente le proposte di rinnovo ricevute dal Borussia Dortmund.

Napoli, De Laurentiis in pressing su Spalletti

Da definire pure il futuro di Tanguy Ndombele, che il Napoli può acquistare a titolo definitivo versando nelle casse del Tottenham 30 milioni. Una decisione, in tal senso, verrà presa più avanti. Chi di certo resterà al Napoli è Luciano Spalletti che, nella giornata di ieri, ha incassato i complimenti del presidente Aurelio De Laurentiis per l’ottimo lavoro svolto. “Lui è stato una felice intuizione come sta dimostrando”.

Il suo contratto scadrà a giugno ma il prolungamento è da considerare cosa fatta. De Laurentiis, infatti, farà scattare l’opzione per il rinnovo automatico ma non finisce qua. Il club, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, tenterà di “andare avanti insieme ancora un po’, almeno fino al 2025”.