“Napoli, sarà complicato”: svelato il futuro di Kvaratskhelia

‘Il Mattino’ ha svelato il retroscena sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia: il patron Aurelio De Laurentiis ha già le idee molto chiare

La pausa per le Nazionali ha permesso la consegna del premio Bearzot a Luciano Spalletti nella giornata di ieri. L’allenatore del Napoli è intervenuto a Castel Nuovo e ha parlato della sua squadra. Alla cerimonia ha partecipato pure Aurelio De Laurentiis. Il presidente della squadra azzurra sta vivendo un periodo straordinario.

Il massimo dirigente si gode i frutti del lavoro compiuto da lui e dal resto dell’organigramma societario. Al termine della stagione però arriverà un momento abbastanza particolare per il club perché alcuni elementi della rosa si sono guadagnati l’apprezzamento dei principali top club europei e questo potrebbe complicare i piani del Napoli. De Laurentiis ha comunque già in mente una strategia a riguardo di Khvicha Kvaratskhelia, come ha raccontato quest’oggi ‘Il Mattino’.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis blocca Kvaratskhelia: rinnovo e permanenza di un altro anno

Aurelio De Laurentiis si gode i suoi gioielli. La rosa del Napoli è stata impreziosita dagli arrivi degli ultimi anni, in modo particolare Osimhen, Kim e Kvaratskhelia hanno concentrato su di loro l’interesse delle formazioni più blasonate del pianeta. Alla lunga, per i partenopei potrebbe risultare complicato resistere alle sirene che si accenderanno intorno ai suoi campioncini. Lo sarà ancora di più per i calciatori menzionati, richiamati da interessi di genere differente.

Riguardo alla prossima stagione, però, come riferito oggi da ‘Il Mattino’, Aurelio De Laurentiis ha già le idee chiare sul futuro. Il presidente azzurro, secondo quanto riferito dal quotidiano napoletano, “alzerà un vero muro” per Kvaratskhelia. Sul georgiano, infatti, secondo la testata, esiste il “cartello di incedibile”.

Per l’asta, però, riconosce ancora ‘Il Mattino’, è soltanto questione di tempo poiché dovrebbe essere soltanto rinviata all’estate del 2024. Il calciatore è stato già ampiamente valorizzato. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 90 milioni di euro e forse anche oltre. Tuttavia, a breve rinnoverà il suo contratto ma poi, conclude il quotidiano, “sarà complicato convincerlo a resistere alla pioggia di euro che gli garantiscono altrove”.