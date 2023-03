😱 Napoli, Spalletti può dire addio: l’annuncio in diretta fa tremare i tifosi

Il lavoro di Luciano Spalletti alla guida del Napoli è apprezzato ovunque. Anche in Europa monitorano i risultati del tecnico toscano.

Quello che sta facendo Luciano Spalletti quest’anno sulla panchina del Napoli è qualcosa di straordinario. Dopo una sessione di calciomercato molto criticata i tifosi del club azzurro non erano molto convinti, ma il tecnico toscano, insieme al grande lavoro di Giuntoli, ha fatto un lavoro clamoroso. Gli azzurri, a undici giornate dal termine, sono ad un passo dalla storia e il tecnico di Certaldo è molto vicino al suo primo scudetto in Italia.

Nella città di Napoli regna l’entusiasmo, ci sono bandiere e striscioni ovunque, ma Spalletti, ogni volta, lavora per mantenere i piedi per terra e intanto sta ottenendo ottimi risultati anche in Europa. La Champions League del Napoli è stata finora straordinaria, ma visto il sorteggio abbastanza favorevole e il gioco di Kvaratskhelia e compagni, tutto ciò potrebbe diventare leggendario.

Il Napoli ha un ottimo tabellone e al momento la finale di Instanbul non è affatto utopia. Allo stesso momento c’è la consapevolezza che Spalletti è ormai uno dei tecnici più ambiti sulla piazza e si rincorrono i rumors di calciomercato. Forse anche per questo nell’ultima apparizione pubblica il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha confermato il tecnico, blindandolo dopo le recenti voci di calciomercato.

Napoli, clamoroso annuncio di Adani su Spalletti

Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo Tv l’ex calciatore ed ora opinionista Daniele Adani ha lanciato una bomba sul futuro di Spalletti. Ecco le sue parole: “Io penso che Luciano potrebbe andare via e andare in Premier League. Chelsea? Si, anche. Il Napoli è stata un’eccellenza italiana, ha dominato offrendo un calcio mai visto”. Poi Adani ha proseguito chiarendo:

“Chi vive di questa offerta calcistica e vuole questo stile, come gli inglesi, se ne vuole appropriare. Gli inglesi mettono i soldi e prendono calciatori e allenatori. Io penso che si farà di tutto per andare avanti, ma magari l’entourage valuterà diverse situazioni e potrebbe andare in Inghilterra. Il Chelsea ha preso i migliori giovani in circolazione negli ultimi mesi, ha speso molto ma non ha una guida tecnica all’altezza. E’ una possibile opzione”.