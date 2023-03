💸 Napoli, fissato il prezzo per il bomber: De Laurentiis e Giuntoli gelati

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria del campionato, ma De Laurentiis e Giuntoli sono rimasti gelati in sede di mercato.

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glaser, il Napoli è arrivato alla sosta per le nazionali con il successo di domenica scorsa in trasferta contro il Torino di Ivan Juric.

Con i tre punti ottenuti contro la squadra granata, sfruttando anche la sconfitta dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli di Luciano Spalletti ha aumentato a 19 punti il proprio margine sul secondo posto, dove c’è adesso la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Gli azzurri alla ripresa sono attesi dal primo dei tre match di aprile contro il Milan di Stefano Pioli. Dopo la sfida del prossimo 2 aprile di campionato, infatti, il Napoli di Luciano Spalletti sfiderà i rossoneri anche nel doppio confronto per i quarti di finale di Champions League. Tuttavia, considerando la sosta per i vari impegni delle nazionali, in casa partenopea bisogna registrare alcune importanti novità in sede di calciomercato.

Napoli, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli gelati: l’Atalanta vuole 50 milioni di euro per cedere Hojlund

Secondo quanto riportato da ‘L’Eco di Bergamo’, infatti, l’Atalanta ha fissato il prezzo di uno dei suoi gioielli. La società nerazzurra, di fatto, vuole ben 50 milioni di euro per cedere l’estate prossima le prestazioni di Rasmus Hojlund, arrivato in Italia l’anno scorso dallo Sturm Graz per circa 17 milioni di euro.

Queste pretese dell’Atalanta per il centravanti danese hanno sicuramente ‘gelato’ le varie squadre interessate: dal Real Madrid, passando per l’Arsenal, al Napoli e alla Juventus. Anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, sono sulle tracce di Hojlund, soprattutto in caso di una cessione di Victor Osimhen per oltre 150 milioni di euro.

Il nigeriano, vista la sua incredibile stagione, è finito nel mirino delle big europee. Sull’ex Lille, infatti, ci sono tanti top club: dal PSG, passando per il Chelsea, al Manchester United. Hojlund, è di fatto nella lista di De Laurentiis e Giuntoli dei possibili sostituti di Osimhen, anche se i 50 milioni di euro richiesti dall’Atalanta potrebbe far cambiare idea alla società partenopea.