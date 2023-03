😮 Napoli, Zielinski è una furia: duro sfogo e sentenza netta

Brutte notizie per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Il polacco non ci sta e si lascia andare ad un durissimo sfogo.

Il Napoli arriva alla pausa per le nazionali con il primato in classifica e la qualificazione ai quarti di Champions League, traguardo già di per se storico per gli azzurri. In questa settimana sono tanti i calciatori che militano tra le fila partenopee ad essere partiti per i match con le rispettive nazionali.

Per gli italiani c’è stata grande delusione per la sconfitta rimediata contro l’Inghilterra. Delusione che si è trasformata in una doppia delusione visto che la partita è stata giocata a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Delude anche Victor Osimhen, con la sua Nigeria che perde in casa contro la Guinea Bissau. E delude anche la Polonia di Piotr Zielinski.

La nazionale polacca infatti è stata sconfitta in Repubblica Ceca nella prima gara di qualificazione alla prossima rassegna continentale. La nazionale della Repubblica Ceca si è imposta con il risultato di 3-1, in un match che, visto il girone, era da molti preannunciato come uno scontro diretto per il primo posto. In casa polacca una sconfitta pesante, ma soprattutto un campanello d’allarme dal punto di vista del gioco e della prestazione. Un campanello d’allarme che il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ci ha tenuto ad evidenziare.

Polonia, la rabbia di Zielinski: “Inaccettabile come abbiamo giocato”

“Non riesco a spiegare come noi, come squadra, abbiamo fatto una prestazione così deludente.” ha dichiarato Zielinski ai microfoni della stampa polacca al termine della partita “Nonostante abbiamo incontrato un avversario valido, eravamo sicuramente in grado di fare di più. Siamo stati disastrosi in campo e ora siamo già con le spalle al muro.”

Nonostante siamo solo alla prima partita del girone Zielinski già parla di ultima spiaggia : “Contro l’Albania non possiamo permetterci di sbagliare, dobbiamo assolutamente vincere. La sconfitta di questo tipo è inaccettabile, ma dobbiamo assolutamente trovare la forza per rifarci. Siamo tutti consapevoli degli errori commessi e dobbiamo imparare da loro per migliorare.”