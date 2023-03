Schillaci lascia i napoletani senza parole: la sentenza è netta

Le dichiarazioni di Totò Schillaci sono rivolte al Napoli, che sta conducendo un’annata di grandi successi sia in Italia che nelle competizioni europee.

La stagione che il Napoli di Luciano Spalletti sta portando a termine sta innamorando davvero tutti. Condurre un campionato con tali risultati e centrare la storica qualificazione per il club ai quarti di finale di Champions League sono risultati da applausi e che meritano un riconoscimento da parte di tutti gli sportivi. Fra questi c’è un ex giocatore che di momenti leggendari ne sa qualcosa e si tratta di Totò Schillaci.

L’ex attaccante fra i simboli della Nazionale italiana ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sportitalia’, durante la quale si è soffermato a lungo sugli azzurri: “Il Napoli è una squadra fantastica, mi piace tantissimo vederlo. Vincerà lo scudetto meritatamente. L’organico è fortissimo e sarà il punto di forza da qui fino al termine della stagione. Il tecnico ha a disposizione una rosa lunga e forte. Io mi auguro che vada avanti anche in Champions, per me la può anche vincere”.

Chi sarà sicuramente contento del successo del Napoli è qualcuno che l’osserva dall’alto, ovvero Diego Armando Maradona. Emozionato, Schillaci ne parla così: “Sarà sicuramente felice. Non verrà mai dimenticato da Napoli e dai napoletani, nemmeno dopo questo scudetto. Ricordo che quando ero alla Juve, dopo aver perso contro di lui, lui mi consola. C’è una foto di questo momento, era una persona fantastica”.

Schillaci innamorato del Napoli: “Squadra fantastica”

Da siciliano, una delle gioie per Schillaci è veder trionfare una squadra del Sud. A ‘Sportitalia’ afferma: “Vincere non è mai facile, soprattutto al Sud e a Napoli specialmente. Spalletti ha costruito con la società un giocattolo perfetto. Merita tutto quanto sta raccogliendo. I risultati stanno dando ragione anche al presidente De Laurentiis. Ha costruito una squadra fantastica e ha saputo accontentare anche l’allenatore senza spese folli. È uno scudetto di programmazione, vincerlo così e a Napoli vale il doppio”.

Infine da ex attaccante chiosa di Totò Schillaci sui due che stanno brillando di più in azzurro, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia: “Il nigeriano è pazzesco. Da solo è capace di impensierire tutta la linea difensiva. Poi è un lottatore, un guerriero che non molla nessun pallone e segna valanghe di gol. Il georgiano è incredibile, da dove l’hanno preso? (ride, ndr). Ad ogni partita sorprende sempre di più”.