❌ Tegola pesante, è successo poco fa: Napoli, messaggio ufficiale

L’infortunio di oggi ha colpito il Napoli che in questi minuti ha mostrato il suo sostegno al calciatore con un post sui propri profili social

Non solo i problemi derivanti dagli impegni delle Nazionali per le squadre di Serie A. Il campionato italiano rischia di dover salutare in anticipo per questa stagione uno dei suoi protagonisti. Gli infortuni sono sempre dietro l’angolo come sanno bene i calciatori e questa mattina, infatti, nel corso di un allenamento congiunto con una formazione di Serie D, è scattato l’ultimo allarme.

La notizia arrivata intorno all’ora di pranzo ha toccato anche il Napoli, che pochi minuti fa ha fatto l’in bocca al lupo al suo ex giocatore con un post pubblicato sui canali social del club di Aurelio De Laurentiis. Azzurri toccati dal brutto infortunio occorso a Salvatore Sirigu, per il quale sono attesi aggiornamenti da parte della Fiorentina.

Napoli, gli azzurri si stringono intorno a Sirigu: “Forza Salvatore, non mollare. Ci rivediamo presto in campo”

Pochi minuti fa, la società partenopea ha fatto sentire il suo calore a Salvatore Sirigu, ex giocatore del Napoli tra la scorsa estate e il mercato invernale, quando si è registrato il suo trasferimento alla Fiorentina. Ebbene, il portiere di Nuoro si è infortunato seriamente nel corso dell’allenamento congiunto tra i viola di Vincenzo Italiano e i dilettanti del Seravezza Pozzi disputato al Franchi e terminato con il risultato di 5-1.

Sirigu si è infortunato nel corso della prima frazione di gioco quando nel tentativo di recuperare un pallone che si stava spegnendo sul fondo per il calcio d’angolo rivale, l’estremo difensore è uscito dalla sua porta ma subito dopo ha emesso un urlo di dolore a causa di un infortunio al tendine d’Achille.

Il portiere è stato poi accompagnato in ambulanza al centro sportivo della Fiorentina per essere valutato più approfonditamente dai medici della compagine toscana, come riferito da ‘FirenzeViola.it’.

In attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, il Napoli intanto ha deciso di far sentire il suo sostegno al 36enne portiere sardo. “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”, ha scritto su Twitter la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il portiere, che era giunto a Napoli durante la scorsa estate, è stato salutato a gennaio quando è passato dalla Fiorentina senza essere mai riuscito a debuttare con la maglia azzurra nel corso di questa stagione.