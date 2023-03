Italia, serve il talento del Napoli: “Lui fa la differenza…”

Una delle armi che serve a Roberto Mancini per rialzare il livello qualitativo dell’Italia, gioca nel Napoli: le parole di Bobo Vieri

L’Italia ha perso nella prima giornata delle qualificazioni a Euro 2024 contro l’Inghilterra. La super sfida del Maradona ha decretato che la nazionale inglese è stata superiore, soprattutto nel primo tempo. Una superiorità che ha portato le squadre sul punteggio di 0-2 alla fine del primo tempo. Mancini ha dovuto far fronte a diverse assenze per infortunio, soprattutto quella di Federico Chiesa. L’esterno offensivo ha dovuto saltare le due partite di marzo, proprio come successe nel 2022 quando gli azzurri uscirono dal playoff Mondiale.

All’Europeo ci vanno le prime due di ogni girone e questo potrebbe favorire l’Italia che vive un brutto momento. Anche Giacomo Raspadori ha dovuto saltare le partite con Inghilterra e Malta. E’ un titolare per Mancini, che lo schiera spesso al centro dell’attacco o, al massimo, largo a sinistra. E a detta di Bobo Vieri, ‘Raspagol‘, è un elemento fondamentale per conquistare più risultati positivi nei prossimi match.

Napoli, Vieri e le parole su Raspadori

Bobo Vieri, ex calciatore e oggi opinionista, ha parlato nel corso della ‘Bobo TV‘ su Twitch: “La differenza la fa Federico Chiesa e in maniera molto forte. E Raspadori… Lui fa la differenza con grande tecnica e qualità”. Parole chiare, che mettono in chiaro la situazione in attacco dell’Italia che giocherà anche questa sera senza due titolari. Raspadori in questa stagione ha collezionato ventitré presenze, segnando cinque gol con due assist. Chiaramente giocando soltanto come titolarissimo quando Victor Osimhen è mancato per infortunio tra settembre e ottobre.

Raspadori tornerà a disposizione verosimilmente dopo la sosta. Ha provato a recuperare dall’infortunio muscolare nei giorni scorsi, ma non ci è riuscito. Spalletti potrà fare affidamento su di lui nelle rotazioni, soprattutto quando riprenderà anche la Champions League. Il Napoli sogna la semifinale, ma prima deve estromettere il Milan. Una situazione spigolosa perché le due squadre si conoscono e se la giocheranno alla pari.