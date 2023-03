Napoli, il difensore resta e rinnova: Spalletti gongola

Il tecnico del Napoli premiato dalla società: il rinnovo del difensore gli consente di mantenere inalterati gli equilibri difensivi degli azzurri

Cristiano Giuntoli è impegnato su più tavoli. Il direttore sportivo del Napoli prepara un’altra estate da protagonista dopo il profondo restyling della scorsa stagione. Un’operazione che a conti fatti è riuscita benissimo al direttore sportivo azzurro. Complice la grande capacità con cui i nuovi si sono adattati al nuovo ambiente.

Non manca però neppure il lavoro da svolgere presente all’interno della rosa. Su tutte vi è la questione del rinnovo di Juan Jesus. Il centrale brasiliano è in scadenza al termine della stagione. La trattativa per il rinnovo dovrebbe concludersi positivamente e l’edizione di oggi del ‘Mattino’ ha rivelato una novità in merito alla formula dell’accordo.

Calciomercato Napoli, Juan Jesus vicino al rinnovo: il brasiliano firmerà per un altro anno con opzione fino al 2025

Tra le prossime mosse che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli porterà a termine spicca quella per Juan Jesus. Il difensore centrale conosce molto bene Luciano Spalletti con cui ha lavorato pure in passato. Il brasiliano è un ricambio affidabile per la retroguardia del Napoli e l’intenzione della società è quella di rinnovare il rapporto con lui.

Come riferisce ‘Il Mattino’, le parti sono già al colloquio da un po’ di tempo e ora – scrive il quotidiano napoletano – “è in arrivo il prolungamento”. L’articolo in edicola questa mattina a firma di Roberto Ventre fa riferimento pure alla formula dell’accordo.

Juan Jesus, infatti, firmerà per il Napoli per altri dodici mesi. Nel contratto tuttavia sarà inserita un’opzione per la stagione successiva, vale a dire fino a giugno 2025. Il centrale, che il prossimo 10 giugno festeggerà i suoi 32 anni, si è trasferito sotto il Vesuvio nel 2021. Da quel momento ha collezionato 39 presenze con la casacca partenopea, siglando pure tre reti. Due di queste sono arrivate nel corso di questa stagione (in campionato contro il Bologna e in Coppa Italia contro la Cremonese). Spalletti trattiene uno dei suoi fedelissimi.