❌ “Lo ha chiesto Sarri”: Napoli, ora i tifosi temono veramente di perderlo

La richiesta di Maurizio Sarri per un giocatore del Napoli. I tifosi azzurri adesso hanno paura di perderlo la prossima estate.

Da qui al termine della stagione il Napoli dovrà definire quelli che saranno i potenziali partenti nella prossima finestra di mercato. In estate molto potrebbe cambiare, e cosi anche diversi elementi della rosa di Spalletti potrebbero svestire la maglia azzurra per provare nuove esperienze altrove. Occhi puntati su chi vive da molto la realtà partenopea, e che potrebbe rientrare ancora il quel processo di rifondazione cominciato la scorsa estate.

Tra i nomi figura, nemmeno a dirlo, Piotr Zielinski. Il calciatore polacco nel tempo è diventato un punto fermo del Napoli, crescendo sia a livello personale ma anche insieme alla squadra. La scorsa estate molti di quelli che hanno portato avanti la squadra azzurra come Insigne, Mertens e Koulibaly per diverso tempo, sono andati via. Si pensava, dunque, che anche l’ex Empoli avesse le valigie pronte.

Si è fatto sotto il West Ham, anche se alla fine non si è trovato l’accordo. Zielinski è rimasto all’ombra del Vesuvio, di fatto rappresentando quello zoccolo duro e quell’esperienza sulla quale i più giovani ad oggi fanno riferimento. Da qui all’estate la speranza, anche per Piotr, è quella di poter portare ai tifosi quello Scudetto che manca da bene 3 anni.

Napoli, Zielinski verso la Lazio? Lo ha chiesto Sarri…

Sarebbe, la vittoria del titolo, il coronamento di un sogno per la piazza ma anche per chi, proprio come Zielinski, ha vissuto anche momenti difficili all’ombra del Vesuvio, ed avrebbe dunque modo finalmente di festeggiare un successo importante. Un successo che, tra l’altro, è stato sfiorato qualche anno fa quando alla guida c’era Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, proprio l’ex allenatore del Napoli, oggi sulla panchina della Lazio, avrebbe fatto una richiesta specifica: avere a disposizione un centrocampista di qualità ed affidabilità. I nomi sul taccuino di Igli Tare sono due: Ferguson del Bologna ed, appunto, Zielinski dal Napoli.

Il polacco potrebbe ritenere ormai terminata la sua esperienza azzurra, soprattutto se alla fine di questa stagione si andrà concretamente a festeggiare lo Scudetto. Ecco perché un suo addio potrebbe essere ancora più plausibile la prossima estate, con Sarri ad aspettarlo nella capitale.