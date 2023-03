“Pensavo la Juve…”: Napoli-scudetto, la sentenza spiazza i tifosi

Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria del terzo storico scudetto. La squadra di Luciano Spalletti è riuscita a spiazzare tutti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è protagonista finora una stagione a dir poco straordinaria. A inizio anno gli azzurri non vivevano un momento semplice, diverse bandiere avevano detto addio e sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori non c’era grande ottimismo. Gli addii in contemporanea di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz preoccupavano e non poco e le famose ‘griglie scudetto’ vedevano il club partenopeo addirittura al sesto posto. Le cose sono andate in maniera totalmente diversa.

Il tecnico di Certaldo è riuscito a lavorare bene ed ha trovato la giusta quadra, il Napoli è diventato in poco tempo una vera e propria armata. Nessuno probabilmente lo avrebbe detto a inizio stagione, ma il Napoli ora si trova sempre più vicino alla vittoria dello scudetto e in città c’è grande entusiasmo e tutti non vedono l’ora che arrivi l’ufficialità.

Ad inizio stagione le grandi favorite per la vittoria finale erano Juventus, Inter e il Milan campione d’Italia. I tre storici club hanno accumulato un ritardo clamoroso dalla capolista e ora, a undici giornate dal termine, manca solo l’ufficialità per lo scudetto. Alcuni opinionisti hanno affermato che questo scudetto non è solo merito degli azzurri, ma arriva anche grazie ai demeriti delle milanesi e della squadra di Allegri, sicuramente non nella loro miglior stagione.

Napoli, Capello sorprende sulla lotta scudetto

L’ex allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha parlato ai microfoni del quotidiano Marca ed ha espresso la propria opinione sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole nello specifico: “Milan e Inter sono state un vero disastro in campionato. Sinceramente pensavo che Inter e Juve fossero favorite per la vittoria finale, ma le cose non sono andate in questo modo. La Juve ha avuto problemi da inizio anno mentre i rossoneri sono una squadra totalmente diversa rispetto a quella che ho vinto il titolo lo scorso anno”.

Il Napoli di Spalletti ha raggiunto risultati straordinari ed i suoi numeri in questi mesi hanno fatto ricredere tutti. La capolista è prima in classifica senza problemi ed oltre a questo ora può sognare anche in Champions League. Napoli, questa stagione può essere storica.