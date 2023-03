Napoli, cambierà maglia a fine stagione: la decisione è presa

Il Napoli sta pensando già a una possibile mossa da mettere a segno con la fine della stagione: la decisione è presa. Ecco di che si tratta.

Il Napoli vuole concludere questa splendida stagione vittorioso in Serie A e arrivando più lontano possibile in Champions League, non smettendo mai di sognare e di crederci. Nel mentre, ragionando in ottica futuro e quindi sul mercato, Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli stanno pensando a una mossa nello specifico.

La priorità in questo momento per il Napoli è quella di rinnovare il contratto di Giovanni Di Lorenzo. Portando ancora più in là la scadenza del suo contratto, attualmente fissata al 2026. Ma non è questa l’unica idea del club.

Sembrerebbe infatti essere stata presa anche una decisione, stavolta in merito al futuro di Alessandro Zanoli. Dopo le buone partite che sta giocando alla Sampdoria e l’approccio giusto messo in campo con la Nazionale U21, il terzino destro a giugno tornerà in azzurro. Il prestito nel club ligure terminerà e Luciano Spalletti ha tutte le intenzioni di tenerlo con sé.

Mercato Napoli, l’intenzione di Spalletti è di far restare Zanoli in azzurro: le ultime

Alessandro Zanoli, ai microfoni di ‘Sky Sport’, aveva parlato così al termine della sfida giocata e vinta con la Samp contro il Verona. Gara in cui ha segnato anche lui e al termine della quale ha dichiarato: “Felice per il gol e per i tre punti, fondamentale per il percorso salvezza. Mi serviva continuità per giocare, che a Napoli giustamente non trovato. Ringrazio il mister, partita dopo partita mi sento sempre più fiducioso”.

Una continuità che ora potrebbe però ritrovare, perché Luciano Spalletti avrebbe deciso di rivolerlo in gruppo dopo l’esperienza alla Sampdoria. Tra i blucerchiati, il terzino destro ha trovato maggiore spazio e più minuti di gioco. Riuscendo anche a crescere e a far scommettere il club azzurro su di sé. Il prestito alla Sampdoria scadrà a fine giugno di quest’anno. Poi tutto porta a un suo ritorno al Napoli, come riferito da ‘Il Mattino’.