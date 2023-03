😍 Napoli, che gioia per De Laurentiis! Big pronto a giurare amore eterno

Il Napoli aspetta solamente di tornare in campo, mentre in città napoletani e turisti si godono l’entusiasmo e l’amore che hanno preso vita. Pronta un’altra ottima notizia per i tifosi.

Camminare per le strade di Napoli, in queste ultime settimane specialmente, sta facendo respirare una magia che mancava da tanto, troppo tempo. Il terzo Scudetto per questa squadra sta diventando sempre più realtà e i tifosi non aspettano nient’altro se non l’ufficialità della vittoria del campionato. La squadra di Luciano Spalletti ha superato le aspettative di tutti e adesso, su un giocatore in particolare, sono arrivate ottime novità.

Il Napoli è apparso, fin dall’inizio di questa stagione, un gruppo coeso e con fame di vittoria. Ci sono giocatori che si sono distinti, questo è certo, ma Luciano Spalletti è riuscito con tutti a dar vita a una macchina perfetta.

In campo come guida per i suoi compagni è stato e continua ad essere il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Giocatore in grado di diventare un punto fermo e destinato a restare in azzurro per molto altro tempo. Le ultime sul rinnovo di contratto.

Napoli, Di Lorenzo si prepara per il rinnovo: colloqui avviati con l’agente

Il Napoli non intende privarsi del suo capitano. E, dal canto suo, Giovanni Di Lorenzo non vuole dividersi dal club che l’ha fatto diventare grande. Il contratto del terzino destro è attualmente in scadenza al 30 giugno del 2026. Ma Cristiano Giuntoli vuole garantirsi la sua permanenza, perché ha dimostrato di essere fondamentale. Motivo questo per cui, come riferito dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, sono stati avviati contatti con il suo agente.

Il Napoli, quindi, ha fatto sapere a Giovanni Di Lorenzo di voler allungare ulteriormente il suo contratto allontanando la scadenza. E il giocatore avrebbe accettato di buon grado. Le parti vogliono quindi la stessa cosa: restare uniti. Cristiano Giuntoli ha perciò parlato con il procuratore Mario Giuffredi e tutto porta a un’intesa rapida e senza problemi.