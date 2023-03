😱 “Spalletti al Real Madrid”: Napoli, la sentenza arriva in diretta e spiazza i tifosi

Luciano Spalletti alla fine della stagione lascerà il Napoli per andare al Real Madrid? La sentenza arriva in diretta e spiazza tutti i tifosi.Â

Il lavoro di Luciano Spalletti è sotto gli occhi di tutti. Dopo aver preso la squadra dalle mani di Gennaro Gattuso, andato via da Napoli non con gli applausi di sicuro, l’allenatore toscano è riuscito a mettere la compagine azzurra su un binario impensabile. Prima il ritorno in Champions League lo scorso anno, elemento chiave per la sopravvivenza di una società come quella partenopea, ed ora la possibilità di concreta di vincere lo Scudetto e di giocarsi anche i quarti di Champions League contro il Milan. Tutto questo frutto di una programmazione dove Luciano ha di certo avuto la sua voce in capitolo.

Anche gli addii l’estate scorsa di giocatori importanti come Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabià n Ruiz, potevano lasciar pensare ad una sorta di ridimensionamento. La verità , però, è che con l’ausilio del grande lavoro di Cristiano Giuntoli in sede di mercato, Spalletti ha avuto la possibilità di lavorare su un gruppo di ragazzi non soltanto giovani ma anche con grandi capacità e voglia di vincere. Una fame, quella degli azzurri, che si vede tanto negli occhi di Osimhen quanto in quelli di Kvaratskhelia, Kim, Olivera e tutti gli altri.

Napoli, Spalletti via a fine stagione? Spunta la sentenza che spiazza tutti

Riuscirà Spalletti, alla fine di questa stagione, a festeggiare lo Scudetto con il Napoli? Il primo, tra l’altro, vinto in Italia dove ha sempre fatto bene senza, però, riuscire a vincere quel tricolore con le esperienza fatte su panchina importanti come Inter e Roma. Stavolta, però, la strada sembra davvero ormai spianata. Molti si domandano, però, cosa farà Luciano il prossimo anno. Resterà a Napoli oppure deciderà di approdare in un altro club per una nuova esperienza? In questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato Spalletti anche per la prossima stagione, ma si sa che nel calcio tutto può cambiare nell’arco di pochissimo tempo.

A questa domanda prova a dare una risposta Antonio Cassano, che ai microfoni della ‘BoboTv’ su Twitch ha provato a dare una sua chiave di lettura su quello che sarà il futuro di Spalletti: “Io credo che più di questo a Napoli non possa fare“, ha detto Cassano. “Per quanto riguarda un eventuale futuro altrove, io vedo una sola squadra dove potrebbe essere sposata la sua idea di calcio: il Real Madrid!“, la sentenza dell’ex campione. “In caso di addio di Ancelotti, se dovessi scommettere una fiche la scommetterei sul Real. In Italia non andrebbe alla Juventus, non durerebbe un giorno e mezzo”, ha ancora detto Cassano.