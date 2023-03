Napoli, colpo alla Kvaratskhelia: Giuntoli lo ha fatto di nuovo

Il ds del Napoli vuole continuare a sorprendere anticipando le mosse per immettere altro talento giovane nella rosa a disposizione di Spalletti

Non solo rinnovi per il Napoli. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già fiutato i prossimi colpi in chiave futura. L’area scouting della società azzurra ha mostrato negli ultimi anni la sua capacità di fare ‘centro’ e vuole continuare a muoversi sulla stessa linea per fare ancora più grande la squadra partenopea.

Il direttore sportivo, secondo quanto riferito questa mattina da ‘Il Mattino’, ha messo nel mirino tre giovani calciatori per i quali vuole anticipare la concorrenza degli altri club. Elementi che si stanno affacciando nel mondo del calcio e che possono rappresentare per il Napoli investimenti redditizi, come lo è stato quello compiuto durante la scorsa estate per Khvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole ancora sorprendere: tre sconosciuti nella rete del ds azzurro

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo gruppo di lavoro già da diversi mesi stanno monitorando alcune piste giovani. Prospetti molto interessanti in chiave futura che il Napoli potrebbe decidere di acquistare per farli crescere all’interno della rosa e valorizzarli per poi fare cassa continuando a competere con le principali big del calcio europeo.

Recentemente sono stati diversi gli investimenti che la società partenopea ha compiuto e che a breve termine si sono rivelati vincenti. Basti ricordare i casi di Victor Osimhen, Kim e Kvaratskhelia. Il Napoli sembra aver allargato ancora i suoi confini.

La società azzurra sta prendendo in considerazione tre elementi molto giovani per i quali si vuole anticipare la concorrenza, proprio come fatto per il caso del georgiano.

Come riferito da ‘Il Mattino’, si seguono con interesse il gambiano classe 2003 Alagie Saine, che gioca in prestito nell’Horsens, squadra danese alla quale è arrivato in prestito dal Falcons. Il secondo nome è quello di Pape Diop, centrocampista centrale senegalese (anche lui 2003) dello Zulte Waregem, formazione della prima divisione belga. Il terzo e ultimo nome in lista è quello di Pape Amadou Diallo. Quest’ultimo è attaccante esterno senegalese del 2004 ed è sotto contratto con i francesi del Metz.